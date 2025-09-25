Mykolas Alekna pretenduoja tapti geriausiu Europos lengvaatlečiu

Šiais metais Mykolas Alekna pagerino pasaulio rekordą (75.56 m), tapo pasaulio vicečempionu, triumfavo „Deimantinės lygos“ finale bei iškovojo aukso medalį Lietuvos čempionate.
„Golden Tracks“ apdovanojimų ceremonija vyks spalio 25 dieną Batumyje (Sakartvelas). Balsuoti galima paspaudus ČIA iki spalio 6 dienos. Balsavimo rezultatus lems visuomenė (25 proc.), Europos šalių federacijos (25 proc.), žiniasklaida (25 proc.) ir „European Athletics“ deleguoti ekspertai (25 proc.).
Geriausio Europos lengvaatlečio kategorijoje taip pat nominuoti: Armandas Duplantisas, Mattia Furlani, Jimmy Gressieris, Jakobas Ingebrigtsenas, Isaacas Naderas, Leo Neugebaueris, Pedro Pichardo, Sanderis Skotheimas, Danielis Stahlis.
