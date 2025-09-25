Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Mykolas Alekna pretenduoja tapti geriausiu Europos lengvaatlečiu

2025-09-25 22:20 / šaltinis: Sportas.lt
Europos lengvosios atletikos asociacija „European Athletics“ paskelbė balsavimą, kuriame renkamas geriausias 2025 metų Senojo žemyno lengvaatletis. Pagrindinėje kategorijoje nominuotas netrukus 23-ią gimtadienį švęsiantis disko metikas Mykolas Alekna. Lietuvis 2022-aisiais laimėjo kylančios žvaigždės apdovanojimą.

Mykolas Alekna | Alfredo Pliadžio nuotr.

0

Šiais metais Mykolas Alekna pagerino pasaulio rekordą (75.56 m), tapo pasaulio vicečempionu, triumfavo „Deimantinės lygos“ finale bei iškovojo aukso medalį Lietuvos čempionate.

„Golden Tracks“ apdovanojimų ceremonija vyks spalio 25 dieną Batumyje (Sakartvelas). Balsuoti galima paspaudus ČIA iki spalio 6 dienos. Balsavimo rezultatus lems visuomenė (25 proc.), Europos šalių federacijos (25 proc.), žiniasklaida (25 proc.) ir „European Athletics“ deleguoti ekspertai (25 proc.).

Geriausio Europos lengvaatlečio kategorijoje taip pat nominuoti: Armandas Duplantisas, Mattia Furlani, Jimmy Gressieris, Jakobas Ingebrigtsenas, Isaacas Naderas, Leo Neugebaueris, Pedro Pichardo, Sanderis Skotheimas, Danielis Stahlis.

