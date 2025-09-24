Kenijos bėgikas buvo apgaule įtrauktas į Rusijos kariuomene ir tapo karo belaisviu Ukrainoje: „Aš iš Kenijos, prašau, nešaukite į mane“

„Ten aš mirsiu“, – trečiadienį Ukrainos kariuomenės brigados paskelbtame vaizdo įraše sako E. Kibetas, kurį cituoja BBC.
36-erių karo belaisvis vilki raudonus sportinius marškinėlius. Už jo nugaros – prisegta brigados vėliava.
Ilgų nuotolių bėgiku tapti siekęs sportininkas tvirtina buvęs apgautas prisijungti prie Rusijos kariuomenės ir beviltiškai nori grįžti namo bei pamatyti savo 16-metę dukrą.
„Facebook“ paskelbtame vaizdo įrašę 57-oji atskiroji motorizuotoji pėstininkų brigada rašė, kad tai pavyzdys, kaip Rusija elgiasi su užsienio verbuojamais žmonėmis, tačiau pridūrė, kad jis „kovojo priešo pusėje, tad ar tikėti jo žodžiais ir ašaromis, paliekama jūsų nuožiūrai“.
Brigada nurodė, kad interviu buvo nufilmuotas gavus E. Kibeto sutikimą. Nors užsieniečių Rusijos kariuomenėje pasitaiko, tai retas atvejis, kai karo belaisvis užsienietis prabyla vaizdo įraše.
BBC Ukrainos karo belaisvių priežiūros atstovas Petro Jacenko sakė, kad šiuo metu Ukrainos karo belaisvių stovyklose laikomi Somalio, Siera Leonės, Togos, Kubos ir Šri Lankos piliečiai.
„Dauguma šių žmonių atvyksta iš skurdesnių šalių ir įvairiais būdais atsiduria Rusijos pusėje. Kai kurie apgaunami – jiems pažadami darbai fabrikuose, kiti prisijungia prie karo savanoriškai. Svarbu suprasti, kad labai nedaugelis suimami gyvi – dauguma yra arba nužudomi, arba sunkiai sužeidžiami“, – pridūrė jis.
Kenijoje E. Kibeto šeima ir draugai yra šokiruoti tuo, ką pamatė.
Po sunkios atodūsio ir ilgos pauzės jo pusseserė Edith Chesoi BBC sakė, kad galvoje nuolatos sukosi šis vaizdo įrašas.
„Esu traumuota. Naktį nemiegojau. Net nežinau, ką pasakyti“, – sakė E. Chesoi.
E. Kibeto jaunesnysis brolis Isaacas Kipyego jį apibūdino kaip „kuklų žmogų, mažai kalbantį“, taip pat kaip atramą ir patarėją visai šeimai.
Artimieji jį pažįsta kaip žmogų, atsidavusį sportui.
„Aš myliu bėgimą“, – Ukrainos vaizdo įraše sako E. Kibetas.
Ir būtent tai galėjo paskatinti jį tapti Rusijos kariuomenės dalimi.
E. Kibetas visą savo gyvenimą sukūrė aplink lengvąją atletiką – sportą, kuris daugeliui Kenijos žmonių iš kaimų atvėrė kelią į pasaulinį pripažinimą.
Jis augo ūkininkų šeimoje prie Elgono kalno vakarinėje Kenijos dalyje.
E. Kibetas treniravosi Itene – aukštikalnių miestelyje, garsėjančiame olimpiečių ir pasaulio čempionų rengimu, tačiau itin konkurencingoje aplinkoje tokio statuso nepasiekė. Vietoje to, pasak šeimos ir draugų, jis dalyvaudavo mažiau žinomose 10 km ir pusmaratonio bėgimo varžybose Europoje ir Azijoje.
„E. Kibetas bėgioja nuo vaikystės, – sakė jo jaunesnysis brolis. – Jis visada buvo talentingas. Bėgimas buvo jo gyvenimas.“
Tačiau sportas, nors ir formavo jo tapatybę, neatnešė finansinės sėkmės, kurios jis troško. Draugai sako, kad E. Kibetas sunkiai vertėsi finansiškai.
Kovo mėnesį jis paprašė treniruočių partnerio Eliaso Kiptumo padėti jam startuoti Lenkijoje, bet komanda jau buvo pilna.
„Manau, kad taip jis atsidūrė Rusijoje“, – BBC sakė E. Kiptumas.
Kai vėliau tais metais sporto agentas pasiūlė jam kelionę į Rusiją dalyvauti varžybose, E. Kibetas nedvejodamas pasinaudojo galimybe.
„Jis buvo labai susijaudinęs, kai man pasakė, kad važiuos bėgti į Rusiją, – sakė E. Kibeto brolis. – Net aš buvau laimingas dėl jo. Turėjome didelių lūkesčių.“
Jo pusseserė E. Chesoi, kuri jį palydėjo į autobusų stotį pirmojoje kelionės atkarpoje liepos pabaigoje, sakė, kad jis nešėsi tik „nedidelį lagaminą“.
E. Kibetas šeimai sakė, kad išvyks vos dviem savaitėms.
Vaizdo įraše, nufilmuotame Ukrainoje, E. Kibetas tvirtina, kad į Rusiją atvyko kaip svečias, o ne dėl „karinės tarnybos“.
Po dviejų savaičių, pasak jo, šeimininkas paklausė, ar jis nori pasilikti ilgiau.
„Aš pasakiau: „Taip, bet problema, kad mano viza baigėsi“. Jis atsakė: „Galiu kažką padaryti“ ir tada pažadėjo E. Kibetui darbą.
„Vakare jis atėjo su popieriais rusų kalba. Jis man pasakė: „Tai darbas, kurį noriu, kad tu darytum.“ Aš nežinojau, kad tai buvo karinė tarnyba.“
E. Kibetas teigia, kad tada pasirašė dokumentus, o vyras paėmė jo telefoną ir pasą.
„Ir štai taip viskas pasisuko blogai... Tas parašas sugriovė mano gyvenimą“, – tvirtino E. Kibetas.
Pasak E. Kibeto, netrukus pasirodė kiti žmonės ir liepė jam sėsti į automobilį. Jie važiavo apie septynias valandas.
„Aš atsidūriau kariniame poligone“, – atskleidė bėgikas.
E. Kibetas sako, kad jam buvo pasakyta, jog jis užsirašė į kariuomenę ir neturi pasirinkimo.
„Man pasakė: „Arba eisi kariauti, arba nužudysime tave“, – sakė E. Kibetas.
Jis teigia, kad po to sekė savaitė bazinių mokymų, per kuriuos jam parodė, kaip laikyti automatinį šautuvą. Niekas iš vadų nekalbėjo angliškai, todėl nurodymai buvo duodami stumtelėjimais ir gestais.
E. Kibetas tvirtina, kad niekada nedalyvavo kovose, o vykdamas į savo pirmąją misiją jis paliko įrangą ir pabėgo, dvi dienas klaidžiojo miškuose.
Tada jis priėjo prie Ukrainos karių.
„Aš priėjau pakėlęs rankas, – sakė bėgikas, dar kartą parodydamas gestą kamerai. – Pasakiau: „Aš iš Kenijos, prašau, nešaukite į mane. Visi nukreipė į mane ginklus, bet aš pasakiau jiems nusiraminti. Atėjo vadas, jie mane surišo. Aš pasakiau jiems: „Ne, aš be ginklo, man nieko nereikia. Atėjau išgelbėti savo gyvybę.“
Nors E. Kibeto šeima šokiruota dėl šio vaizdo įrašo, tam tikra prasme jaučia palengvėjimą, kad jis yra ukrainiečių rankose.
„Mes jaučiame, kad jis yra šiek tiek saugesnis pas juos, nei būtų Rusijoje“, – sakė jo brolis I. Kipyego.
Vyresnysis užsienio reikalų ministerijos pareigūnas sakė, kad vyriausybė aiškinasi pranešimus apie kelis Kenijos piliečius, kurie, kaip manoma, buvo išvežti į Rusiją ir dabar laikomi karo belaisviais Ukrainoje.
„Tuo tarpu užtikriname šeimas, kad mūsų komanda rūpinasi šiuo klausimu su visa atsakomybe“, – „X“ tinkle rašė užsienio reikalų ministerijos pareigūnas Koriras Sing'oei.
„Jei jo kilmės šalis pareikš norą, Ukraina yra pasirengusi derėtis dėl jo perdavimo namo“, – sakė Ukrainos atstovas P. Jacenko.
Vis dėlto, kalbėdamas apie kitus karo belaisvius, jis pridūrė, kad „dauguma Afrikos valstybių rodo mažai susidomėjimo tokių piliečių sugrąžinimu ir nenori jų pasiimti atgal“.
E. Kibeto artimiesiems vienintelė užduotis – jo saugumas.
„Jei jis padarė klaidą, tegu atleidžia jam. Mes tik norime, kad jis grįžtų“, – sakė jo brolis.
