TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

J.Nunezas ilgam krenta iš Barselonos ekipos rikiuotės

2025-10-01 11:49 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-01 11:49

Barselonos „Barcelona“ gynėjuiJuanui Nunezui atlikta dar viena operacija. 

J.Nunezas nežais dar pusmetį (Scanpix nuotr.)

Barselonos „Barcelona“ gynėjuiJuanui Nunezui atlikta dar viena operacija. 

0

21 metų gynėjui kovo mėnesį jau buvo atlikta menisko operacija, tačiau dėl uždegiminės reakcijos kelis buvo operuojamas dar kartą. Paaiškėjo, kad ispanas negalės žaisti bent jau 6 mėnesius.

Praėjusiame sezone J.Nunezas Eurolygoje per 16 minučių pelnė po 5 taškus, atkovojo 2,5 kamuolio, atliko 3,4 rezultatyvaus perdavimo ir rinko 7,3 naudingumo balo.

