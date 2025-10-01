J.Nunezas ilgam krenta iš Barselonos ekipos rikiuotės

21 metų gynėjui kovo mėnesį jau buvo atlikta menisko operacija, tačiau dėl uždegiminės reakcijos kelis buvo operuojamas dar kartą. Paaiškėjo, kad ispanas negalės žaisti bent jau 6 mėnesius.
Praėjusiame sezone J.Nunezas Eurolygoje per 16 minučių pelnė po 5 taškus, atkovojo 2,5 kamuolio, atliko 3,4 rezultatyvaus perdavimo ir rinko 7,3 naudingumo balo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
REKLAMA