MVP eliminuotas ir išvarytas: „Suns“ – Vakarų konferencijos finale

Monty Williamso auklėtiniai išvykoje 125:118 (28:22, 35:33, 33:28, 29:35) palaužė Denverio „Nuggets“ ir laimėjo seriją „sausai“ – 4:0. Tai yra vos antroji šių NBA atkrintamųjų serija, kurioje komanda sugebėjo nepralaimėti nė karto.

Rungtynių nebaigė sezono MVP Nikola Jokičius. „Nuggets“ trečiajame kėlinyje grubiai prasižengė prieš varžovą, o teisėjai jį pasiuntė į rūbinę.

„Suns“ Vakarų konferencijos finalą pasiekė po 11 metų pertraukos. Tada komandą į priekį vedė tokie žaidėjai kaip Steve'as Nashas, Amare'as Stoudamire'as, Grantas Hillas.

Jokic got ejected after this hard foul on Payne 😯 pic.twitter.com/EvG1Dfvuub