Milvokyje – du pratęsimai, įspūdingi pasirodymai ir „Lakers“ pergalė

Austinas Reavesas nugalėtojų gretose atliko antrąjį karjeros trigubą dublį. Jis per 47 minutes įmetė 29 taškus (6/9 dvit., 4/11 trit., 5/6 baud.), sugriebė 14 kamuolių, atliko 10 rezultatyvių perdavimų, blokavo 2 metimus, tačiau prasižengė 3 kartus bei suklydo 1 sykį.

Anthony Davis nugalėtojams per 52 žaidimo minutes įmetė 34 taškus (9/23 dvit., 3/8 trit., 7/7 baud.), sugriebė 23 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, perėmė 2 kamuolius, blokavo 4 metimus, tačiau kartą pažeidė taisykles ir padarė 4 klaidas.

Los Andželo komandai LeBronas Jamesas nepadėjo dėl čiurnos problemų.

„Bucks“ gretose įspūdingai pasirodė Giannis Antetokounmpo. Puolėjas per 46 žaidimo minutes pelnė 29 taškus (14/24 dvit., 0/1 trit., 1/6 baud.), sugriebė 21 atšokusį kamuolį, atliko 11 rezultatyvių perdavimų, perėmė 2 kamuolius, blokavo 3 metimus, tačiau pažeidė taisykles 3 kartus ir suklydo 7 sykius.

„Lakers“ pagrindiniame laike nei karto nepirmavo ir panaikino paskutiniame kėlinyje turėtą 19 taškų deficitą. Jame likus žaisti 44 sekundėms Taureano Prince baudų metimai lygino rezultatą ir lėmė pirmąjį pratęsimą.

Pirmame pratęsme „Lakers“ pirmą kartą buvo išsiveržusi į priekį, bet jo pabaigoje rezultatą vėl lygino svečiai – antrąjį pratęsimą lėmė D’Angelo Russello baudų metimai likus trejoms sekundėms.

