Domantas Sabonis buvo per žingsnį nuo trigubo dublio, bet buvo užgožtas įsibėgėjusio „Mavericks“

Domantas Sabonis rungtynėse pratęsė savo dvigubų dublių seriją iki 55-ių. Lietuvis per 31 min. pelnė 12 taškų (3/10 dvit., 6/8 baud.), atkovojo 11 kamuolių ir atliko 9 rezultatyvius perdavimus.

Rezultatyviausias „Kings“ gretose su 18 taškų buvo De’Aaronas Foxas, dar 17 pridėjo Keeganas Murray, tačiau pergalei to neužteko.

Domantas Sabonis has recorded his 55th consecutive double-double, tying Jerry Lucas (55, 1/2-3/20/68) for the longest double-double streak in franchise history.



Sabonis is now tied with Lucas and Elvin Hayes (11/28/73-3/12/74) for the ninth-longest streak in NBA history.