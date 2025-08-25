LKL sezono MVP tapęs gynėjas keliasi į Turkiją

Apie kontraktą su gynėju oficialiai paskelbė Mersino MSK klubas, kuriame praėjusį sezoną žaidė Evaldas Kairys.
HOŞ GELDİN ANTHONY COWAN JR.! 🏀🐢— mskbasketball (@mersin_msk) August 24, 2025
Maryland Üniversitesi mezunu, Litvanya Ligi ve EuroCup’ın parlayan yıldızlarından, geçtiğimiz sezon BC Wolves Vilnius Forması giymiş Anthony Cowan Jr., artık MSK formasıyla parkede! 🔥
📍 Oyun Kurucu
📍 7 Ekim 1997 | Bowie, ABD
📊 2024-25… pic.twitter.com/fn3zt2b4Yp
Turkijos ekipa artėjantį sezoną varžysis FIBA Čempionų lygoje. Burtai nuvedė MSK į G grupę, kurioje laukia Malagos „Unicaja“ (Ispanija), Kardicos „Iaponiki“ (Graikija) ir Ostendės „Filou“ (Belgija).
Vilkėdamas Vilniaus „Wolves“ marškinėlius A.Cowanas tapo LKL reguliariojo sezono MVP.
Šalies pirmenybėse amerikietis per 27 minutes rinko 16,4 taško (32 procentai tritaškių), 1,8 atkovoto kamuolio, 5,9 rezultatyvaus perdavimo bei 19,8 naudingumo balo.
Gynėjo vedamų „vilkų“ sezonas baigėsi nusivylimu – ekipa krito LKL ketvirtfinalyje prieš Jonavos klubą, Karaliaus Mindaugo taurėje (Citadele KMT) užėmė ketvirtąją vietą, o Europos taurėje neįveikė pirmojo atkrintamųjų etapo.
Tarptautiniame fronte 27 metų 183 cm ūgio gynėjo skaičiai siekė 31 minutę, 16,3 taško (36 procentai tritaškių), 2,3 atkovoto kamuolio, 6 rezultatyvius perdavimus ir 19,5 naudingumo balo.
Nuo 2021-ųjų Europoje rungtyniaujančiam A.Cowanui Turkija taps trečia namais vadinta valstybe. Prieš atvykdamas į „vilkus“ jis trejus metus praleido Graikijoje, kur atstovavo Salonikų „Aris“ ir Patrų „Promitheas“.
