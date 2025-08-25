Kalendorius
LKL sezono MVP tapęs gynėjas keliasi į Turkiją

2025-08-25 11:48 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-25 11:48

Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) žibėjęs Anthony Cowanas rado naują karjeros stotelę.

A.Cowanas žais Čempionų lygoje („Betsafe-LKL“ nuotr.)

Apie kontraktą su gynėju oficialiai paskelbė Mersino MSK klubas, kuriame praėjusį sezoną žaidė Evaldas Kairys.

Turkijos ekipa artėjantį sezoną varžysis FIBA Čempionų lygoje. Burtai nuvedė MSK į G grupę, kurioje laukia Malagos „Unicaja“ (Ispanija), Kardicos „Iaponiki“ (Graikija) ir Ostendės „Filou“ (Belgija).

Vilkėdamas Vilniaus „Wolves“ marškinėlius A.Cowanas tapo LKL reguliariojo sezono MVP.

Šalies pirmenybėse amerikietis per 27 minutes rinko 16,4 taško (32 procentai tritaškių), 1,8 atkovoto kamuolio, 5,9 rezultatyvaus perdavimo bei 19,8 naudingumo balo.

Gynėjo vedamų „vilkų“ sezonas baigėsi nusivylimu – ekipa krito LKL ketvirtfinalyje prieš Jonavos klubą, Karaliaus Mindaugo taurėje (Citadele KMT) užėmė ketvirtąją vietą, o Europos taurėje neįveikė pirmojo atkrintamųjų etapo.

Tarptautiniame fronte 27 metų 183 cm ūgio gynėjo skaičiai siekė 31 minutę, 16,3 taško (36 procentai tritaškių), 2,3 atkovoto kamuolio, 6 rezultatyvius perdavimus ir 19,5 naudingumo balo.

Nuo 2021-ųjų Europoje rungtyniaujančiam A.Cowanui Turkija taps trečia namais vadinta valstybe. Prieš atvykdamas į „vilkus“ jis trejus metus praleido Graikijoje, kur atstovavo Salonikų „Aris“ ir Patrų „Promitheas“.

