„Liverpool“ atstovai po skandalą sukėlusios VAR klaidos: „Tai pakenkė sportiniam sąžiningumui“

Aikštės teisėjai neįskaitė Luiso Diazo įvarčio dėl, jų manymu, pažeistos nuošalės taisykles, tačiau įvartis turėjo būti įskaitytas po VAR įsikišimo, bet VAR nepadarė jokios įtakos sprendimo priėmime.

„Premier“ lygos teisėjų asociacija (PGMOL) greitai pripažino klaidą ir kaltino „žmogiškąjį faktorių“.

„Akivaizdu, kad žaidimo taisyklės buvo pritaikytos neteisingai, o tai pakenkė sportiniam sąžiningumui. Nepatenkinama, kad nebuvo suteikta pakankamai laiko, jog būtų galima priimti teisingą sprendimą, ir kad vėliau nebuvo įskišta.

Tai, kad tokios klaidos buvo priskirtos prie „reikšmingų žmogiškųjų klaidų“, taip pat nepriimtina. Bet kokie – visi – dalykai turėtų būti nustatyti tik atlikus peržiūrą iki visiško skaidrumo.

Tai labai svarbu būsimų sprendimų priėmimo patikimumui, kadangi tai taikoma visiems klubams, o išmoktos pamokos bus panaudotos procesams tobulinti, siekiant užtikrinti, kad tokia situacija nepasikartotų“, – sakoma sekmadienį paskelbtame „Liverpool“ pranešime.

„Liverpool“ teigė pripažįstantis, kad teisėjai patiria spaudimą, tačiau VAR technologijos taikymas turėjo sušvelninti, o ne jį sustiprinti.

Liverpool Football Club acknowledges PGMOL’s admission of their failures last night.



It is clear that the correct application of the laws of the game did not occur, resulting in sporting integrity being undermined.