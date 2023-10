Nyderlanduose dėl nelaimės nutrauktas futbolo mačas: po susidūrimo vartininkas prarado sąmonę

Amsterdamo ekipa pirmavo 3:2, kai šios komandos puolėjas Brianas Bobbey susidūrė su šeimininkų vartininku Etienne`u Vaessenu. Po susidūrimo pastarasis krito ant vejos ir nesikėlė. E. Vaessenui medikai vietoje suteikė pagalbą, o vėliau neštuvais išgabeno iš aikštės.

Kiek vėliau klubas pranešė, kad vartų sargas atgavo sąmonę dar gabenamas iš aikštės.

Moment when Etienne Vaessen collided with Brian Brobbey of Ajax. Hope he pulls through pic.twitter.com/CRE3P4jEvI