Lietuvos teniso talentė pasirinko Uzbekistano pilietybę: „Šis sprendimas priimtas po ilgo apmąstymų laikotarpio“

Iki šiol 18-metė sportininkė atstovavo Lietuvai ir pastaraisiais metais išsiskyrė ryškiais pasiekimais jaunimo (iki 18 metų) varžybose. Rugsėjį L. Vladson tapo „US Open“ jaunių dvejetų vicečempione, o ITF jaunių (iki 18 metų) reitinge šiuo metu užima 12-ąją vietą. Aukščiausia jos karjeros pozicija – dešimtoji. Birželį atletė triumfavo savo pirmajame ITF suaugusiųjų turnyre, vykusiame būtent Uzbekistane. WTA reitinge L. Vladson dabar yra 872-a, o aukščiausiai rikiavosi 866-a.
Šių metų pradžioje L. Vladson buvo kviečiama į Lietuvos moterų rinktinę, bet kapitonui Laurynui Grigeliui ji tąkart atsakė, kad dėl intensyvaus turnyrų tvarkaraščio į rinktinę 2025 m. neatvyks, o dabar tapo aišku, kad ji Lietuvos rinktinėje veikiausiai niekada nežais, nebent vėl pakeis pilietybę.
Socialiniuose tinkluose paskelbtame įraše tenisininkė pabrėžė, kad sprendimas keisti pilietybę buvo gerai apgalvotas.
„Didžiuojuosi galėdama pranešti apie svarbų žingsnį savo teniso kelyje: oficialiai pakeičiau pilietybę ir nuo šiol didžiuodamasi atstovausiu Uzbekistanui. Šis sprendimas priimtas po ilgo apmąstymų laikotarpio, galvojant apie mano, kaip sportininkės, tobulėjimą, ateities tikslus ir aplinką, kurioje galiu visiškai atskleisti savo potencialą“, – rašė L. Vladson.
Ji teigė, kad Uzbekistano teniso bendruomenė ją priėmė šiltai ir suteikė naujų galimybių: „Uzbekistanas mane priėmė su pasitikėjimu, suteikė galimybes ir tikėjimą tuo, ką galiu pasiekti tiek aikštelėse, tiek už jų ribų.“
Tenisininkė padėkojo treneriams, komandos draugams ir visiems, kurie prisidėjo prie jos kelio, bei akcentavo, kad nekantrauja pradėti naują karjeros etapą.
„Dabar prasideda naujas etapas. Esu pasiryžusi dirbti dar sunkiau, kelti savo lygį ir atstovauti Uzbekistanui su profesionalumu, aistra ir pasididžiavimu. Nekantriai laukiu to, kas ateina – iššūkių, augimo ir būsimų pergalių“, – rašė ji.
Uzbekistanas pastaruoju metu aktyviai vilioja užsienio šalių tenisininkes. Prieš mėnesį šios šalies pilietybę priėmė ir talentinga rusė Marija Timofejeva (WTA-145), kuri pernai reitinge buvo 93-ia.
Looks like Uzbekistan is the new Kazakhstan. 18 yo Lithuanian Laima Vladson will now represent Uzbekistan. A long post to basically say " I was paid" .— Cedric (@reggaetonced) November 30, 2025
Unfortunate for Lithuania, as she might be their best prospect in a long time pic.twitter.com/FBwx6Q5wEn
