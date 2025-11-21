Lietuvos muaythai kovotojai Europos čempionate – garantuoti medaliai ir kelias į finalą

Trečiadienį pirmoji į ringą žengė Milena Gvozdovič („Diamond Team“). Gaila, tačiau apylygėje kovoje teko pripažinti neutralios atletės pranašumą. Tai buvo pirmos tokio rango varžybos Milenai.
Ketvirtadienį startavo dar 5 lietuviai.
12–13 metų amžiaus grupėje svorio kategorijoje iki 32 kg kovojantis Arijus Merkevičius („LA Team“) pademonstravo puikią sportinę formą – jis įveikė Lenkijos atstovą ir atsirevanšavo jam už prieš mėnesį patirtą pralaimėjimą atviroje Lenkijos taurėje. Ši pergalė Arijui atvėrė kelią į finalą.
Vyresniųjų grupėje taip pat netrūko gerų žinių. 16–17 metų sportininkas Ignas Vincentas Byčenkovas („LA Team“), kovojantis iki 60 kg, nugalėjo varžybų šeimininką graiką ir pateko į pusfinalį, užtikrindamas dar vieną medalį Lietuvos rinktinei.
Tuo tarpu Emilis Kukanauskas („GYM37“), Benjaminas Vincentas Viktorovas ir Linas Andrijauskas (abu – „LA Team“) šį kartą pergalių neiškovojo ir savo pasirodymą varžybose baigė.
