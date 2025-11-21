 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Lietuvos muaythai kovotojai Europos čempionate – garantuoti medaliai ir kelias į finalą

2025-11-21 13:23 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-21 13:23

Atėnuose (Graikija) vykstančiame Europos muaythai čempionate Lietuvos delegacija jau užsitikrino ne vieną medalį.

Lietuvos muaythai federacijos nuotr. | „Facebook" nuotr.

Atėnuose (Graikija) vykstančiame Europos muaythai čempionate Lietuvos delegacija jau užsitikrino ne vieną medalį.

0

Trečiadienį pirmoji į ringą žengė Milena Gvozdovič („Diamond Team“). Gaila, tačiau apylygėje kovoje teko pripažinti neutralios atletės pranašumą. Tai buvo pirmos tokio rango varžybos Milenai.

Ketvirtadienį startavo dar 5 lietuviai.

12–13 metų amžiaus grupėje svorio kategorijoje iki 32 kg kovojantis Arijus Merkevičius („LA Team“) pademonstravo puikią sportinę formą – jis įveikė Lenkijos atstovą ir atsirevanšavo jam už prieš mėnesį patirtą pralaimėjimą atviroje Lenkijos taurėje. Ši pergalė Arijui atvėrė kelią į finalą.

Vyresniųjų grupėje taip pat netrūko gerų žinių. 16–17 metų sportininkas Ignas Vincentas Byčenkovas („LA Team“), kovojantis iki 60 kg, nugalėjo varžybų šeimininką graiką ir pateko į pusfinalį, užtikrindamas dar vieną medalį Lietuvos rinktinei.

Tuo tarpu Emilis Kukanauskas („GYM37“), Benjaminas Vincentas Viktorovas ir Linas Andrijauskas (abu – „LA Team“) šį kartą pergalių neiškovojo ir savo pasirodymą varžybose baigė.

