Lietuviai pasaulio jaunimo 3x3 čempionate liko per žingsnį nuo medalių

Čempionato ketvirtfinalyje lietuviai užtikrintai – 21:14 – eliminavo vokiečius. Mūsiškiai tik rungtynių pradžioje turėjo vytis varžovus, bet po spurto atitrūko 5-6 taškų skirtumu ir nuo tada nesunkiai išlaikė pranašumą. Įspūdingai žaidė T.Januševičius, kuris visus 10 tšk. surinko tolimais metimais. Po 4 tšk. pelnė E.Jonkus ir R.Mačiulis, 3 – E.Žilius.

Lietuviai B grupėje po pratęsimo ir pergalingo E.Žiliaus tolimo metimo 19:17 nugalėjo Egiptą, vėliau 21:17 pranoko Japoniją, 20:16 įveikė Taivaną, 22:13 pranoko rumunus ir užėmė pirmą vietą. Vokiečiai D grupėje 15:21 nusileido serbams, 11:7 įveikė Izraelį, 22:9 sutriuškino Katarą ir 22:13 pranoko kazachus bei užėmė antrą poziciją.

Pusfinalyje lietuviai 18:21 turėjo pripažinti lenkų pranašumą. Lietuvių gretose vėl išsiskyrė 3 tolimus metimus pataikęs ir 8 tšk. surinkęs T.Januševičius. 6 tšk. pelnė E.Žilius, 3 – R.Mačiulis, 1 – E.Jonkus.

Nepavyko mūsiškiams iškovoti medalių ir antru mėginimu. Mažajame finale lietuviai 17:21 nusileido Prancūzijos jaunimo rinktinei. E.Jonkus pelnė 6 tšk., R.Mačiulis ir E.Žilius – po 4, T.Januševičius – 3. Prancūzai net 18 taškų surinko metimais iš baudos aikštelės bei vidutinio nuotolio. Jie tik sykį pataikė iš toli ir sykį – nuo baudų metimo linijos. FIBA pasaulio U23 vaikinų 3x3 krepšinio čempionato mažasis finalas: Lietuva - Prancūzija (10.09) -

Lietuvių skriaudikai lenkai galiausiai tapo pasaulio jaunimo čempionais, kai finale kiek netikėtai 21:20 patiesė serbus. Lenkai rungtynėms artėjant prie pabaigos buvo atsilikę 15:20, bet tada surengė spurtą 6:0, o pergalingą tolimą metimą pataikė Mateušas Szlachetka. Šis lenkas buvo išrinktas naudingiausiu čempionato žaidėju (MVP).

