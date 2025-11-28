 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Lenkų klubą palikęs J.Furmanavičius keliasi į „Lietkabelį“

2025-11-28 10:12 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-28 10:12

2025–2026 m. sezone kovas tęsiantis Panevėžio „Lietkabelis“ sulaukė papildymo – į komandą atvyksta Justas Furmanavičius.

J.Furmanavičius paliko Lenkiją (FIBA Europe nuotr.)

2025–2026 m. sezone kovas tęsiantis Panevėžio „Lietkabelis" sulaukė papildymo – į komandą atvyksta Justas Furmanavičius.

0

Su 31-erių puolėju pasirašyta sutartis iki sezono pabaigos, jis rotacijoje pakeis dėl peties traumos 5–6 mėnesiams iš rikiuotės iškritusį Vytenį Lipkevičių.

31 metų 201 cm ūgio puolėjas Lenkijos čempionate spėjo sužaisti 6 mačus, per kuriuos aikštėje praleido po 15 minučių, pelnė po 4 taškus, atkovojo 0,7 kamuolio ir rinko 2,5 naudingumo balo.

FIBA Europos taurėje puolėjas sužaidė 4 mačus, aikštėje praleido po 14 minučių, pelnė 2,3 taško, atkovojo 0,5 kamuolio ir rinko -0,3 naudingumo balo.

Praėjusiame sezone J.Furmanavičius žaidė Čačako „Borac“ komandoje, o prieš išvykdamas į užsienį atstovavo Jonavos ekipai.

