Lenkų klubą palikęs J.Furmanavičius keliasi į „Lietkabelį“

Su 31-erių puolėju pasirašyta sutartis iki sezono pabaigos, jis rotacijoje pakeis dėl peties traumos 5–6 mėnesiams iš rikiuotės iškritusį Vytenį Lipkevičių.
31 metų 201 cm ūgio puolėjas Lenkijos čempionate spėjo sužaisti 6 mačus, per kuriuos aikštėje praleido po 15 minučių, pelnė po 4 taškus, atkovojo 0,7 kamuolio ir rinko 2,5 naudingumo balo.
FIBA Europos taurėje puolėjas sužaidė 4 mačus, aikštėje praleido po 14 minučių, pelnė 2,3 taško, atkovojo 0,5 kamuolio ir rinko -0,3 naudingumo balo.
Praėjusiame sezone J.Furmanavičius žaidė Čačako „Borac“ komandoje, o prieš išvykdamas į užsienį atstovavo Jonavos ekipai.
Klub Koszykówki Włocławek informuje, że kontrakt z Justasem Furmanaviciusem został rozwiązany za porozumieniem stron. 🏀— Klub Koszykówki Włocławek (@Anwil_official) November 27, 2025
Litewskiemu skrzydłowemu życzymy powodzenia w dalszej karierze. ✊🏼
➡️ https://t.co/EHIRKcjQZN#plkpl pic.twitter.com/dyVBETcgJO
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!