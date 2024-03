Laukia istorinės olimpinės žaidynės: Paryžiuje bus pasiekta visiška sportininkų lyčių lygybė

TOK įsipareigojimas siekti lyčių lygybės lėmė tai, kad kasmet olimpinėse žaidynėse nuolat didėja moterų sportininkių skaičius. Nuo vos 2,2 proc. 1900 m. Paryžiuje, kur moterys olimpinėse žaidynėse varžėsi pirmą kartą, šis skaičius nuolat didėjo ir 2020 m. Tokijuje pasiekė 48 proc.

„Netrukus švęsime vieną svarbiausių momentų moterų dalyvavimo olimpinėse žaidynėse ir apskritai sporto istorijoje“, – sakė TOK prezidentas Tomas Bachas.

This International Women’s Day, @BRISBANE_2032__ , and our colleagues from the @Paris2024 have a major milestone to celebrate - the Paris Games will be the first #Olympic Games in history with full gender parity on the field of play.



Happy #IWD2024 pic.twitter.com/tgbnjUF32A

