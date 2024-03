Su sveikatos problemomis susidūręs Carlosas Sainzas priverstas praleisti „Formulės 1“ lenktynes

Apie tai penktadienį pranešė ispano „Formulės 1“ komanda.

C. Sainzas, kuris sezono pabaigoje paliks „Ferrari“, o kitąmet jo vietą užims „Mercedes“ pilotas Lewisas Hamiltonas, sezono atidarymo lenktynėse Bahreine finišavo trečias po dviejų „Red Bull“ pilotų – Maxo Verstappeno ir Sergio Perezo.

C. Sainzas taip pat buvo paskutinis lenktynininkas, kuris praėjusiais metais Singapūro Didžiojo prizo lenktynėse aplenkė „Red Bull“ bolidus.

Carlos Sainz has been diagnosed with appendicitis and will require surgery.



As from FP3 and for the rest of this weekend, he will be replaced by reserve driver Oliver Bearman. Oliver will therefore take no further part in this round of the F2 Championship.



The Ferrari family… pic.twitter.com/zePBeZlJED

REKLAMA