Kristupas Žemaitis – apie antrąjį turkų iššūkį ir praėjusį Europos čempionatą: „Per kūną bėgo šiurpuliukai“

Šiandienos mačą žiūrovai taip pat kviečiami sekti ir internetu: Lietuva - Turkija. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kontrolinės rungtynės | TV3 Play
Iki šiol sužaidę 5 kontrolines rungtynes, lietuviai kol kas skaičiuoja ir tiek pat pergalių. Anot rinktinės krepšininko Kristupo Žemaičio, tai lėmė ne tik intensyvios treniruotės ir įvairių derinių bei pratimų šlifavimas, bet ir trenerių reiklumas.
Tuo tarpu kalbėdamas apie šio vakaro rungtynes, K. Žemaitis atskleidžia besitikintis ne tik kitokios turkų komandos formos, bet ir to, kad prie rinktinės jau bus prisijungęs Shane‘as Larkinas. Anot jo, tai – žaidėjas, kuris visiškai keičia žaidimą.
„Bet vis tiek labiau žiūrime į savo daržą. Šiai dienai labiausiai norime geriau box outinti, kadangi per video dar matome momentų, kur galėtume pasistengti geriau atsitverti savo žmogų. Šlifuojame tuos pačius dalykus, derinių timingą, bėgimą į greitą puolimą, kampų užpildymą. Atrodo, kad viską darome neblogai, bet per video visą laiką pasimato situacija, kur galima daryti dar geriau“, – sako krepšininkas.
K. Žemaitis rinktinės marškinėliais jau yra vilkėjęs 2022 m. Europos čempionate. Anot jo, tąkart labiausiai įstrigo rinktinės atmosfera bei faktas, kad aikštelėje kovoji už savo šalį.
„Taip pat – treniruočių pobūdis, lygis, fiziškumas, surinkti geriausi šalies krepšininkai. Ir pats patekimas į galutinį 12-tuką – kai suvoki, kad dalyvauji čempionate ir kovoji už Lietuvą. Išskirčiau dar ir tai, kad pirmose rungtynėse prieš Slovėniją, darant apšilimą, grojo „Trys milijonai“, ir mūsų, lietuvių, tąkart arenoje buvo labai daug. Tuo metu per kūną netgi bėgo šiurpuliukai“, – prisiminimais dalijasi jis.
K. Žemaitis tikisi, kad ir šiemet pavyks sau bei treneriams įrodyti, jog yra vertas būti galutiniame rinktinės 12-tuke. „Stengsiuosi toliau žaisti kuo įmanoma geriau, daryti tai, ką galiu. O kaip viskas bus, pamatysime“, – prideda jis.
Tuo tarpu svarbiausias tikslas paskutinių kontrolinių rungtynių metu visai komandai – ne tik išlaikyti aukštai iškeltą kartelę, bet ir patobulinti paskutinius niuansus.
„Žinoma, tas dvi rungtynes taip pat norisi užbaigti pergalingai. O tada jau geromis nuotaikomis keliauti į čempionatą“, – teigia jis.
Likusių Lietuvos rinktinės kontrolinių rungtynių tvarkaraštis:
Rugpjūčio 20 d. 19.30 val. – Lietuva – Turkija
Rugpjūčio 22 d. 19.30 val. – Lietuva – Islandija
Visas Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kontrolines kovas stebėkite per TV3, o daugiau pasiruošimo rungtynių rasite Go3.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!