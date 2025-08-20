Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Izraelis paskelbė galutinį dvyliktuką

2025-08-20 13:35 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-20 13:35

Izraelio krepšinio federacija paskelbė galutinę 12 žaidėjų sudėtį, kuri vyks į Europos čempionatą.

Deni Avdija | FIBA nuotr.

Izraelio krepšinio federacija paskelbė galutinę 12 žaidėjų sudėtį, kuri vyks į Europos čempionatą.

0

Vienintelis NBA žaidėjas – Portlando „Trail Blazers“ puolėjas Deni Avdija, kuris praėjusį sezoną vidutiniškai pelnė 16,9 taško, atkovojo 7,3 kamuolio ir atliko 3,9 rezultatyvaus perdavimo.

Europos čempionate Izraelis rungtyniaus D grupėje su Lenkija, Prancūzija, Belgija, Slovėnija ir Islandija.

Izraelio rinktinės dvyliktukas: Yamas Madaras, Baras Timoras, Ethanas Burgas, Khadeenas Carringtonas, Guy Palatinas, Deni Avdija, Yovelis Zoosmanas, Rafi Manko, Nimrodas Levi, Tomeras Ginatas, Romanas Sorkinas ir Itay Segevas.

