Izraelis paskelbė galutinį dvyliktuką

Vienintelis NBA žaidėjas – Portlando „Trail Blazers“ puolėjas Deni Avdija, kuris praėjusį sezoną vidutiniškai pelnė 16,9 taško, atkovojo 7,3 kamuolio ir atliko 3,9 rezultatyvaus perdavimo.
Europos čempionate Izraelis rungtyniaus D grupėje su Lenkija, Prancūzija, Belgija, Slovėnija ir Islandija.
Izraelio rinktinės dvyliktukas: Yamas Madaras, Baras Timoras, Ethanas Burgas, Khadeenas Carringtonas, Guy Palatinas, Deni Avdija, Yovelis Zoosmanas, Rafi Manko, Nimrodas Levi, Tomeras Ginatas, Romanas Sorkinas ir Itay Segevas.
