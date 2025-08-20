„Žalgirio“ krepšininkų fizinio pasirengimo testai: specialisto įžvalgos ir pozityvi komandos nuotaika sezonui

Po testavimų savo mintimis pasidalijo komandos krepšininkai bei biomechanikos specialistas Donatas Daublys.
„Žalgirio“ kapitonas Edgaras Ulanovas atskleidė, kad jau spėjo pasiilgti krepšinio.
„Vasarą vertinu gerai, pavyko pailsėti, o dabar jau pradedu vėl pasiilgti komandos draugų, treniruočių proceso. Manau, kad naudingai praleidau laiką, tad dabar belieka tinkamai pasiruošti sezonui“, – kalbėjo žalgirietis.
E.Ulanovas vasarą aktyviai palaikė ir „Kauno Žalgirio“ futbolininkus.
„Turėjau galimybę su futbolo komanda vykti kartu į Bulgariją, pabūti kitoje barikadų pusėje – kaip ir su mumis. Gaila, kad rezultatas buvo prastas, tačiau puikiai supratau žaidėjų savijautą, o patirtis tikrai gera“, – apie vasaros nuotykius šnekėjo puolėjas.
Kapitonas pasakojo, kad jau pradėjo pažintis su naujais komandos nariais bei džiaugėsi naujuoju vyr. treneriu.
„Visų pirma, smagu, kad treneris, kuris yra žaidęs kaip žaidėjas, dirbęs kaip asistentas, dublerių treneris, gavo tokį šansą. Visiems smagu dėl Tomo Masiulio, visi suintriguoti ir pasiruošę su juo dirbti. Aišku, smagumas yra viena, bet taip pat suprantame, kad reikės ir sunkiai dirbti, tačiau esame pasiruošę padėti vieni kitiems“, – užtikrintai apie komandos dvasią kalbėjo E.Ulanovas.
Tuo tarpu Nigelas Williamsas-Gossas pasakojo apie vasarą išsigydytą traumą ir pirmus įspūdžius, atvykus į Kauną.
„Dirbau daug – vasaros pradžioje gydžiausi traumą, kurią turėjau dar nuo praėjusio sezono pabaigos, tad progresyviai didinau krūvius, o dabar jaučiuosi puikiai. Kalbant apie jau sutiktus naujus komandos draugus, visi yra labai draugiški, tad nekantrauju pamatyti ir likusius vyrukus“, – teigė legionierius.
N.Williamsas-Gossas pakomentavo ir tai, kad nemaža dalis žalgiriečių žais Europos čempionate, o testavimus atlikęs D.Daublys papasakojo apie tyrimus bei teigimai vertino krepšininkų fizinę būklę.
„Kol kas viskas labai džiugu – lietuviai pasiruošę išvis puikiai. Su kai kuriais galbūt reikės padirbėti, bet dabar jau žinosime, kur reikia sudėti akcentus ir papildomai padirbėti“, – sakė D.Daublys.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!