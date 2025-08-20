Kalendorius
Rugpjūčio 20 d., trečiadienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

„Žalgirio“ krepšininkų fizinio pasirengimo testai: specialisto įžvalgos ir pozityvi komandos nuotaika sezonui

2025-08-20 13:31 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-20 13:31

Pasiruošimą sezonui jau pradėjusiems Kauno „Žalgirio“ krepšininkams antradienį buvo atlikti fiziniai testavimai, padėsiantys trenerių štabui prieš sezono pradžią surinkti visą esminę informaciją apie žaidėjų fizinę būklę.

Nigelas Williamsas-Gossas | Organizatorių nuotr.

Pasiruošimą sezonui jau pradėjusiems Kauno „Žalgirio“ krepšininkams antradienį buvo atlikti fiziniai testavimai, padėsiantys trenerių štabui prieš sezono pradžią surinkti visą esminę informaciją apie žaidėjų fizinę būklę.

REKLAMA
0

Po testavimų savo mintimis pasidalijo komandos krepšininkai bei biomechanikos specialistas Donatas Daublys.

„Žalgirio“ kapitonas Edgaras Ulanovas atskleidė, kad jau spėjo pasiilgti krepšinio.

„Vasarą vertinu gerai, pavyko pailsėti, o dabar jau pradedu vėl pasiilgti komandos draugų, treniruočių proceso. Manau, kad naudingai praleidau laiką, tad dabar belieka tinkamai pasiruošti sezonui“, – kalbėjo žalgirietis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

E.Ulanovas vasarą aktyviai palaikė ir „Kauno Žalgirio“ futbolininkus.

„Turėjau galimybę su futbolo komanda vykti kartu į Bulgariją, pabūti kitoje barikadų pusėje – kaip ir su mumis. Gaila, kad rezultatas buvo prastas, tačiau puikiai supratau žaidėjų savijautą, o patirtis tikrai gera“, – apie vasaros nuotykius šnekėjo puolėjas.

REKLAMA
REKLAMA

Kapitonas pasakojo, kad jau pradėjo pažintis su naujais komandos nariais bei džiaugėsi naujuoju vyr. treneriu.

REKLAMA

„Visų pirma, smagu, kad treneris, kuris yra žaidęs kaip žaidėjas, dirbęs kaip asistentas, dublerių treneris, gavo tokį šansą. Visiems smagu dėl Tomo Masiulio, visi suintriguoti ir pasiruošę su juo dirbti. Aišku, smagumas yra viena, bet taip pat suprantame, kad reikės ir sunkiai dirbti, tačiau esame pasiruošę padėti vieni kitiems“, – užtikrintai apie komandos dvasią kalbėjo E.Ulanovas.

REKLAMA
REKLAMA

Tuo tarpu Nigelas Williamsas-Gossas pasakojo apie vasarą išsigydytą traumą ir pirmus įspūdžius, atvykus į Kauną.

„Dirbau daug – vasaros pradžioje gydžiausi traumą, kurią turėjau dar nuo praėjusio sezono pabaigos, tad progresyviai didinau krūvius, o dabar jaučiuosi puikiai. Kalbant apie jau sutiktus naujus komandos draugus, visi yra labai draugiški, tad nekantrauju pamatyti ir likusius vyrukus“, – teigė legionierius.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

N.Williamsas-Gossas pakomentavo ir tai, kad nemaža dalis žalgiriečių žais Europos čempionate, o testavimus atlikęs D.Daublys papasakojo apie tyrimus bei teigimai vertino krepšininkų fizinę būklę.

„Kol kas viskas labai džiugu – lietuviai pasiruošę išvis puikiai. Su kai kuriais galbūt reikės padirbėti, bet dabar jau žinosime, kur reikia sudėti akcentus ir papildomai padirbėti“, – sakė D.Daublys.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų