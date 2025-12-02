 
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Kamilla Rachimova nusprendė nebeginti Rusijos garbės

2025-12-02 22:55 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-02 22:55

Uzbekistano teniso federacija toliau sėkmingai vilioja žaidėjas iš užsienio ir stiprina savo šalies rinktinę.

Kamilla Rachimova | Scanpix nuotr.

0

Prieš maždaug mėnesį šios šalies pilietybę priėmė talentinga rusė Marija Timofejeva (WTA-145), kuri pernai reitinge buvo 93-ia. Vėliau tą patį padarė perspektyviausia Lietuvos tenisininkė Laima Vladson (WTA-872) – buvusi 10-oji pasaulio jaunių raketė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šią savaitę pabėgti iš Rusijos nusprendė ir Kamilla Rachimova (WTA-109). 24-erių tenisininkė nuo šiol žais po Uzbekistano vėliava.

„Kamillos Rachimovos prisijungimas prie Uzbekistano komandos yra istoriškai reikšmingas įvykis. Ji jau įrodė esanti stipri, konkurencinga tenisininkė, galinti varžytis su geriausiomis pasaulio žaidėjomis. Džiaugiamės galėdami pasveikinti Kamillą mūsų komandoje ir esame įsitikinę, kad ji iškovos didžių pergalių ir pasieks naujų rekordų po Uzbekistano vėliava“, – sakė Uzbekistano teniso federacijos generalinis sekretorius Sadoras Kamilovas.

K. Rachimova pernai WTA vienetų reitinge buvo pakilusi net iki 60-os vietos. Ji taip pat puikiai žaidžia dvejetus – WTA reitinge rikiuojasi 55-a, o šiemet „Australian Open“ turnyre su ispane Sara Sorribes Tormo pasiekė ketvirtfinalį.

Reikia pažymėti tai, kad K. Rachimova turi uzbekiškų šaknų. Rusės mama yra uzbekė, o brolis Timuras gimė Taškente. Vėliau šeima persikėlė į Rusiją, o K. Rachimova jau gimė Jekaterinburge.

K. Rachimova – jau 8-a Rusijos tenisininkė, kuri pakeitė pilietybę po plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios. Prieš tai tą padarė Natela Dzalamidze, Varvara Gračiova, Ksenija Jefremova, Elina Avanesijan, Aleksandras Ševčenka ir Darija Kasatkina.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

