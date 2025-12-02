Kamilla Rachimova nusprendė nebeginti Rusijos garbės

Prieš maždaug mėnesį šios šalies pilietybę priėmė talentinga rusė Marija Timofejeva (WTA-145), kuri pernai reitinge buvo 93-ia. Vėliau tą patį padarė perspektyviausia Lietuvos tenisininkė Laima Vladson (WTA-872) – buvusi 10-oji pasaulio jaunių raketė.
Šią savaitę pabėgti iš Rusijos nusprendė ir Kamilla Rachimova (WTA-109). 24-erių tenisininkė nuo šiol žais po Uzbekistano vėliava.
Lithuanian Laima Vladson recently switched to Uzbekistan as well— Cedric (@reggaetonced) December 1, 2025
„Kamillos Rachimovos prisijungimas prie Uzbekistano komandos yra istoriškai reikšmingas įvykis. Ji jau įrodė esanti stipri, konkurencinga tenisininkė, galinti varžytis su geriausiomis pasaulio žaidėjomis. Džiaugiamės galėdami pasveikinti Kamillą mūsų komandoje ir esame įsitikinę, kad ji iškovos didžių pergalių ir pasieks naujų rekordų po Uzbekistano vėliava“, – sakė Uzbekistano teniso federacijos generalinis sekretorius Sadoras Kamilovas.
K. Rachimova pernai WTA vienetų reitinge buvo pakilusi net iki 60-os vietos. Ji taip pat puikiai žaidžia dvejetus – WTA reitinge rikiuojasi 55-a, o šiemet „Australian Open“ turnyre su ispane Sara Sorribes Tormo pasiekė ketvirtfinalį.
Reikia pažymėti tai, kad K. Rachimova turi uzbekiškų šaknų. Rusės mama yra uzbekė, o brolis Timuras gimė Taškente. Vėliau šeima persikėlė į Rusiją, o K. Rachimova jau gimė Jekaterinburge.
K. Rachimova – jau 8-a Rusijos tenisininkė, kuri pakeitė pilietybę po plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios. Prieš tai tą padarė Natela Dzalamidze, Varvara Gračiova, Ksenija Jefremova, Elina Avanesijan, Aleksandras Ševčenka ir Darija Kasatkina.
