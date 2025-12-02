Teniso legendos mirtis sukrėtė Rafaelį Nadalį

Kol kas oficiali mirties priežastis neskelbiama, tačiau žinoma, kad pastaraisiais mėnesiais sportininko sveikata buvo suprastėjusi. Praėjusių metų gruodį N. Pietrangeli patyrė klubo lūžį, po kurio jo būklė ėmė blogėti.
N. Pietrangeli tapo pirmuoju italų sportininku, laimėjusiu „Didžiojo kirčio“ turnyrą. Per savo karjerą jis keturis kartus triumfavo „Roland Garros“ varžybose: 1959 ir 1960 m. iškovojo titulus vienetų kategorijoje, 1959-aisiais nugalėjo dvejetuose, o 1958 m. tapo mišrių dvejetų čempionu.
Per profesionalo karjerą N. Pietrangeli iškovojo 48 titulus, tarp jų – du Romos „Masters“ turnyro trofėjai (1957 ir 1961 m.). Sportininkas ypač išsiskyrė pasirodymais Daviso taurėje, kurioje sužaidė net 164 mačus ir pasiekė 120 pergalių. Šis rezultatas iki šiol laikomas rekordu ir dar nėra pagerintas.
Jis yra vienintelis Italijos tenisininkas, įtrauktas į Tarptautinį teniso šlovės muziejų.
Po N. Pietrangeli mirties jautria žinute pasidalino Ispanijos teniso legenda Rafaelis Nadalis.
„Ką tik išgirdau liūdną žinią apie Italijos ir viso teniso pasaulio legendos mirtį. Noriu pareikšti nuoširdžią užuojautą visai Nicolos šeimai, sūnui Filippo ir visai Italijos teniso bendruomenei“, – rašė ispanas.
Ho appena saputo della triste notizia della partenza di un grande del tennis italiano e mondiale.— Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 1, 2025
Le mie più sentite condoglianze a tutta la sua famiglia, il suo figlio Filippo, e tutta la famiglia del tennis italiano. DEP Nicola pic.twitter.com/rs1ql2vAU6
