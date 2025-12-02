 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Teniso legendos mirtis sukrėtė Rafaelį Nadalį

2025-12-02 22:42 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-02 22:42

Eidamas 93-iuosius metus mirė vienas žymiausių Italijos tenisininkų Nicola Pietrangeli. Apie jo mirtį pranešė Italijos teniso federacija.

Rafaelis Nadalis ir Nicola Pietrangeli | Scanpix nuotr.

Eidamas 93-iuosius metus mirė vienas žymiausių Italijos tenisininkų Nicola Pietrangeli. Apie jo mirtį pranešė Italijos teniso federacija.

0

Kol kas oficiali mirties priežastis neskelbiama, tačiau žinoma, kad pastaraisiais mėnesiais sportininko sveikata buvo suprastėjusi. Praėjusių metų gruodį N. Pietrangeli patyrė klubo lūžį, po kurio jo būklė ėmė blogėti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

N. Pietrangeli tapo pirmuoju italų sportininku, laimėjusiu „Didžiojo kirčio“ turnyrą. Per savo karjerą jis keturis kartus triumfavo „Roland Garros“ varžybose: 1959 ir 1960 m. iškovojo titulus vienetų kategorijoje, 1959-aisiais nugalėjo dvejetuose, o 1958 m. tapo mišrių dvejetų čempionu.

Per profesionalo karjerą N. Pietrangeli iškovojo 48 titulus, tarp jų – du Romos „Masters“ turnyro trofėjai (1957 ir 1961 m.). Sportininkas ypač išsiskyrė pasirodymais Daviso taurėje, kurioje sužaidė net 164 mačus ir pasiekė 120 pergalių. Šis rezultatas iki šiol laikomas rekordu ir dar nėra pagerintas.

Jis yra vienintelis Italijos tenisininkas, įtrauktas į Tarptautinį teniso šlovės muziejų.

Po N. Pietrangeli mirties jautria žinute pasidalino Ispanijos teniso legenda Rafaelis Nadalis.

„Ką tik išgirdau liūdną žinią apie Italijos ir viso teniso pasaulio legendos mirtį. Noriu pareikšti nuoširdžią užuojautą visai Nicolos šeimai, sūnui Filippo ir visai Italijos teniso bendruomenei“, – rašė ispanas.

