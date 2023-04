Kai pareiga šaukia – sportininkai, kurie atliko karinę tarnybą savo šalyse

Štai profesionalūs sportininkai, kurie pristabdė savo karjerą tam, kad atliktų karinę tarnybą.

Jutos „Jazz“ gretose žaidžiantis L. Markkanenas baigęs 2022-2023 m. NBA reguliarųjį sezoną iškart išvyko į Suomiją atlikti privalomosios karo tarnybos.

„Tai yra privaloma, bet tuo pačiu ir didžiuojuosi, jog galiu atlikti tarnybą. Esu įsitikinęs, kad tai neturės įtakos mano pasirengimui sezonui“, – sakė suomis.

Balandžio 18 d. krepšininkas savo socialiniuose tinkluose pasidalino nukirptomis garbanomis, o vietos žiniasklaidai papasakojo pirmuosius įspūdžius, kad tinkamus batus surasti nebuvo sunku, tačiau uniforminės kelnės – akivaizdžiai per trumpos.

Vienas geriausių pasaulyje futbolo gynėjų taip pat nepabėgo nuo karinės tarnybos savo šalyje. Italijoje karinė tarnyba buvo privaloma iki 2004 m., prieš žengdamas į futbolo aukštumas kariuomenėje tarnavo ir P. Maldini.

Su Italijos rinktine futbolininkas pasaulio čempionatuose yra užėmęs 2 ir 3 vietas, Europos čempionate – 2 vietą. Taip pat P. Maldini su „AC Milan“ ekipa 5 kartus tapo UEFA Čempionų lygos nugalėtojais.

Vienas geriausių dabartinių NBA žaidėjų graikas G. Antetokounmpo kartu su broliu Thanasiu karinę tarnybą atliko 2016 m. Abu broliai savo pareigą atlikinėjo tris mėnesius, pagal Graikijoje priimtas tvarkas.

G. Antetokounmpo šiuo metu žaidžia Milvokio „Bucks“ gretose ir šiuo metu atkrintamųjų serijos rungtynėse kovoja su Majamio „Heat“ ekipa.

„Premier“ lygos žvaigždė M. Salahas tarnybą atliko savo gimtajame Egipte. Dėl savo sportinės tarnybos futbolininkui buvo suteikta galimybė tarnybą atidėti, tačiau ši išimtis buvo laikina.

Žaisdamas „Chelsea“ gretose egiptietis galėjo buvo pašauktas tarnauti, nes neturėjo jokios tinkamos priežasties, kodėl jis treniruojasi ir žaidžia Jungtinėje Karalystėje. Visgi į procesą įsikišęs Egipto rinktinės vadovas Ahmedas Hassanas įtraukė M. Salahą į mokymosi programą ir tarnyba buvo atidėta.

Šiuo metu egiptietis žaidžia „Liverpool“ gretose ir „Premier“ lygoje užima 8 vietą.

Nepaisant savo akivaizdaus talento krepšinyje vokietis Dirkas Nowitzkis pirmenybę suteikė kariuomenei. Dar prieš pradėdamas savo kelią NBA 1998 m. D. Nowitzkis atliko privalomąją karinę tarnybą Bundensvere.

Likus kelioms dienoms iki tarnybos pabaigos naujokų biržoje devintuoju šaukimu jį pasirinko Milvokio „Bucks“, o vėliau jis buvo išmainytas į Dalaso „Mavericks“. Vėliau su šia komanda vokietis tapo ir NBA čempionais.

Taip pat su Vokietijos krepšinio rinktinė D. Nowitzkis laimėjo pasaulio čempionato bronzą 2002 m. ir Europos čempionato sidabrą 2005 d.

"You’re seven feet tall. You’re not going into the f—ing army. What are you going to hide behind? Stop it."



Charles Barkley shares his first conversation with Dirk Nowitzki after an exhibition game in Europe in 1997: https://t.co/VEgktNdfVE pic.twitter.com/Nes9rAkG1t