NBA paskelbė individualių apdovanojimų finalininkus

Tarp jų lietuviškų pavardžių nematyti, tačiau Domanto Sabonio treneris Mike‘as Brownas pretenduoja tapti metų strategu.

Jam konkurenciją dėl šio apdovanojimo šiemet sudaro Oklahomos „Thunder“ vairininkas Markas Daigneaultas bei Bostono „Celtics“ treneris Joe Mazzulla.

Lygos MVP pretenduoja tapti Joelas Embiidas, Giannis Antetokounmpo bei trečius metus paeiliui šį apdovanojimą galintis laimėti Nikola Jokičius.

Visus ir kitų apdovanojimų finalininkus galite pamatyti žemiau pateiktoje nuotraukoje.

