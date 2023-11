Jokičiaus ir Curry akistata: įspūdinga drama pažymėta NBA čempionų pergale

Nikola Jokičius nugalėtojams per 36 žaidimo minutes surinko 35 taškus (13/17 dvit., 1/8 trit., 6/10 baud.), atkovojo 13 atšokusių kamuolių, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, perėmė 3 kamuolius, blokavo metimą, tačiau po 3 kartus suklydo ir prasižengė.

Traumuoto Jamalo Murray vietą užėmęs Reggie Jacksonas nugalėtojams pridėjo 20 taškų.

„Warriors“ komandai Stephenas Curry surinko 23 taškus.

Denveris kol kas namuose laimėjo visus šešis žaistus mačus ir turi geriausią bendrą rezultatą visoje NBA – 8:1.

Likus žaisti 15 sekundžių N.Jokičius turėjo šansą didinti komandos pranašumą iki keturių taškų, bet prametė abu baudų metimus.

Kitoje S.Curry buvo netikslus, o vėliau R.Jacksonas pridėjo vieną baudos metimą.

Rezultatą galėjęs lyginti Klay Thompsono tritaškis tikslo nepasiekė.

Pirmoje mačo pusėje „Nuggets“ vienu metu pirmavo 12 taškų persvara.

Rungtynių epizodus rasite šios naujienos viršuje.

NBA rungtynes jums patogiu metu kviečiame stebėti „Go3“ televizijoje.

„Warriors“: Stephenas Curry 23 (6/13 trit., 5 atk. kam., 4 rez. perd.), Klay Thompsonas 15 (2/8 trit., 6 atk. kam.), Andrew Wigginsas 11 (4/10 dvit., 5 atk. kam.), Kevonas Looney (4/4 dvit., 8 atk. kam., 4 rez. perd.), Mosesas Moody ir Jonathanas Kuminga (4/11 dvit., 4 atk. kam.) po 10, Chris Paulas 9 (3/6 dvit., 1/4 trit., 5 atk. kam., 4 rez. perd.), Trayce Jackson-Davis 8, Brandinas Podziemski 5, Dario Šaričius 4 (8 atk. kam.).

„Nuggets“: Nikola Jokičius 35 (13/17 dvit., 1/8 trit., 13 atk. kam., 5 rez. perd.), Reggie Jacksonas 20 (5/10 dvit., 3/7 trit., 6 rez. perd.), Michaelas Porteris 17 (4/9 dvit., 3/8 trit., 8 atk. kam.), Aaronas Gordonas 14 (4/12 dvit., 11 atk. kam.), Kentavious Caldwell-Pope 10 (3/5 dvit.), Christianas Braunas 4, Justinas Holiday ir Collinas Gillespie po 3, Peytonas Watsonas 2.

STEPH CUTS THE LEAD TO 2 😱



Warriors will have the ball with seconds remaining on ESPN 🍿 pic.twitter.com/7KfpOKMVLl