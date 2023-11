Solidžią persvarą išvaistę „Pelicans“ su Valančiūnu neišlaikė čempionų testo

Asmenines pražangas mače susirinkęs J. Valančiūnas rungtynių baigtį buvo priverstas stebėti nuo suolo. Lietuvis per 23 minutes pelnė 6 taškus (2/5 dvit., 2/2 baud.), atkovojo 11 kamuolių, bet dukart suklydo ir susirinko 6 asmenines pražangas.

Rezultatyviausiai „Pelicans“ gretose žaidė net 31 tašką suvertęs Jordanas Hawkinsas, o dar 22 pridėjo ir Brandonas Ingramas.

Naujojo Orleano komanda mačą pradėjo gera nata ir po pirmojo kėlinio turėjo nedidelę persvarą (27:25). Antrajame ketvirtyje arenos svečiai ir toliau kūrėsi puikias progas ir likus kiek mažiau nei pusei kėlinio iki ilgosios pertraukos persvara buvo triuškinanti (57:38).

Visgi į antrąją rungtynių pusę su 12 taškų deficitu sugrįžę Denverio krepšininkai ėmėsi tirpdyti atstumą. Čempionų lyderis Nikola Jokičius įpusėjus trečiam kėliniui dvitaškiu išvedė komandą į priekį (80:81), o vėliau „Pelicans“ sugrįžti nepavyko.

Ketvirtojo kėlinio viduryje J. Hawkinsui pataikius tritaškį, persvara buvo sumažėjusi iki šešių taškų, tačiau Julianas Strawtheris pelnė penkis taškus, o Aaronas Gordonas dėjimu išvedė „Nuggets“ į priekį 113:100.

Naujasis Orleanas dar buvo sumažinęs atsilikimą iki septynių, bet N. Jokičius užtvirtino pergalę, kai perdavė Michaelui Porteriui metimą ir vėl stipriau persvėrė rezultatą 121:108.

Neabejotinas čempionų lyderis šįvakar buvo jau minėtas N. Jokičius. Per 36 minutes serbas pelnė 35 taškus, atkovojo 14 kamuolių ir atliko 12 rezultatyvių perdavimų.

