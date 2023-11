„Lakers“ kreipėsi į NBA dėl teisėjų darbo Jameso atžvilgiu

Los Andželo ekipa pasidalijo su NBA epizodais, kuriuose matomos pražangos, bet teisėjų švilpukai tylėjo.

„Teisėjai net nenusako to, kas iš tiesų vyksta aikštėje. Kai norėjau įdėti į krepšį, Thomasas Bryantas aiškiai ištiesdamas ranką alkūne man trenkė į veidą. Paprašiau teisėjų paaiškinimo. Vienas iš jų sakė, kad Bryantas rankas buvo iškėlęs į viršų. Kiti du sakė, kad epizodo aiškiai negalėjo matyti“, - pasakojo L.Jamesas.

BRON GOT SMACKED IN THE FACE… NO FOUL. pic.twitter.com/oAWg2tPBR6