TV3 naujienos > Sportas

Jeremy Linas baigė 15 metų trukusią profesionalaus krepšininko karjerą

2025-08-31 08:39 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-31 08:39

15 metų profesionaliai žaidęs Jeremy Linas nusprendė padėti tašką savo karjeroje.

Jeremy Linas | Organizatorių nuotr.

15 metų profesionaliai žaidęs Jeremy Linas nusprendė padėti tašką savo karjeroje.

0

37 metų 191 cm ūgio gynėjas karjerą pradėjo 2010 metais San Fransisko „Golden State Warriors“ ekipoje. Nors naujokų biržoje jis buvo nepakviestas, tačiau „Warriors“ įteikė kontraktą krepšininkui.

Taip pat jis yra žaidęs Niujorko „Knicks“, Hiustono „Rockets“, Los Andželo „Lakers“, Šarlotės „Hornets“, Bruklino „Nets“, Atlantos „Hawks“ ir Toronto „Raptors“ klubuose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Be NBA J. Linas rungtyniavo Kinijoje bei Taivane.

Rezultatyviausiai J. Linas žaidė 2011-2012 metų sezone, kai „Knicks“ gretose per vidutiniškai 27 minutes fiksavo 14,6 taško, 3,1 atkovoto, 1,6 perimto kamuolio ir 6,2 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.

2019 metais gynėjas su „Raptors“ komanda tapo NBA čempionu.

Praeitą sezoną Taivane krepšininkas aikštėje vidutiniškai praleisdavo po 33 minutes, pelnydavo 19,5 taško, atkovodavo 5,7 atšokusio, perimdavo 1,6 kamuolio ir atlikdavo 5,6 rezultatyvaus perdavimo.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

