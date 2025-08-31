Jeremy Linas baigė 15 metų trukusią profesionalaus krepšininko karjerą

37 metų 191 cm ūgio gynėjas karjerą pradėjo 2010 metais San Fransisko „Golden State Warriors“ ekipoje. Nors naujokų biržoje jis buvo nepakviestas, tačiau „Warriors“ įteikė kontraktą krepšininkui.
Taip pat jis yra žaidęs Niujorko „Knicks“, Hiustono „Rockets“, Los Andželo „Lakers“, Šarlotės „Hornets“, Bruklino „Nets“, Atlantos „Hawks“ ir Toronto „Raptors“ klubuose.
Be NBA J. Linas rungtyniavo Kinijoje bei Taivane.
Rezultatyviausiai J. Linas žaidė 2011-2012 metų sezone, kai „Knicks“ gretose per vidutiniškai 27 minutes fiksavo 14,6 taško, 3,1 atkovoto, 1,6 perimto kamuolio ir 6,2 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.
2019 metais gynėjas su „Raptors“ komanda tapo NBA čempionu.
Praeitą sezoną Taivane krepšininkas aikštėje vidutiniškai praleisdavo po 33 minutes, pelnydavo 19,5 taško, atkovodavo 5,7 atšokusio, perimdavo 1,6 kamuolio ir atlikdavo 5,6 rezultatyvaus perdavimo.
