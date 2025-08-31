Rinktinės pažymiai: priklausomybė nuo R.Jokubaičio ir T.Sedekerskio kūryba

Pasaulio čempionai atitrūko dar pirmajame rungtynių kėlinyje ir nors Lietuva ilgai laikėsi koviniame atstume, tačiau lemiamo spurto taip ir nesurengė.
Portalas Krepsinis.net apžvelgė individualų Lietuvos rinktinės žaidėjų pasirodymą ir įvertino jį pažymiais.
#1 Marekas Blaževičius (16 min., 4 tšk., 5 atk. kam., 1 blk., 8 naud. bal.). Įvertinimas – 5.
Statistiškai M.Blaževičiaus pasirodymas atrodo visai neblogai, tačiau pats vaizdas aikštėje taip stipriai nedžiugino. Aukštaūgis, gavęs kamuolį arčiau krepšio, dažnai dvejoja. Būtent tai atrodo ir trukdo jam užsibaigti metimus iš artimos distancijos geresniu procentu. Varžovų priekinė linija šįsyk buvo ir per mobili, ir per stipri fiziškai mūsų komandos aukštaūgiams.
#2 Margiris Normantas (23 min., 11 tšk., 5 atk. kam., 2 rez. per., 1 kld., 14 naud. bal.). Įvertinimas – 7.
Gynėjas mačą pradėjo su itin gera energija ir jo pasitikėjimas savo jėgomis toliau džiugina. M.Normantas drąsiai imasi iniciatyvos ir atakuoja krepšį užtikrintai net ir tranzicijoje. Prie savojo krepšio gynėjas turėjo nelengvą užduotį – pristabdyti Denisą Schroderį. Pastarasis įsibėgėjo pataikęs kelis sunkius metimus ir vėliau jau buvo sunkiai sulaikomas Lietuvos rinktinės gynybai.
#3 Arnas Velička (10 min., 2 tšk., 1 atk. kam., 1 rez. per., 1 kld., 1 per. kam., 4 naud. bal.). Įvertinimas – 4.
Pirmasis A.Veličkos įėjimas į aikštę dar pirmajame rungtynių kėlinyje nepasiteisino ir labai greitai ant parketo vėl turėjo žengti R.Jokubaitis. Susidarė įspūdis, kad A.Velička galbūt kažkiek perdegė ar tiesiog neatlaikė varžovų statuso. Vėliau gynėjo minutės jau buvo solidesnės ir jam pavyko tiek pačiam pasižymėti taškais, tiek solidžiau vadovauti komandos žaidimui.
#7 Gytis Radzevičius (20 min., 8 tšk., 1 atk. kam., 1 rez. per., 1 kld., 1 per. kam., 6 naud. bal.). Įvertinimas – 5.
Pora pataikytų G.Radzevičiaus tritaškių nuteikė pozityviai, tačiau užtikrintumo trūko situacijose arčiau krepšio. Susidūręs su dideliais varžovų kūnais puolėjas jau turėjo nemažai problemų. Ryškiausios jos buvo gynyboje, kur apsiginti „1 prieš 1“ lietuviams sekėsi išties sunkiai. Varžovai tiesiog pranokdavo mūsų komandos žaidėjus talentu.
#8 Tadas Sedekerskis (24 min., 10 tšk., 5 atk. kam., 9 rez. per., 1 kld., 20 naud. bal.). Įvertinimas – 9.
Šiuo metu belieka tikėtis, kad T.Sedekerskiui viskas yra gerai su sveikata, o rungtynėse su Vokietija jis buvo bene pozityviausiai nuteikęs rinktinės žaidėjas. Jau pirmosiomis minutėmis Lietuva bandė nemažai žaisti per šį puolėją ir tai pasiteisino. Ypatingai džiugino T.Sedekerskio kūryba tiek pozicinėse atakose, tiek greitajame puolime. Bene geriausiai šis puolėjas atrodė ir gynyboje, kur stipriai pasitarnavo jo mobilumas. Šiek tiek keista buvo matyti tai, kad antroje pusėje jis daugiau laiko praleido ant suolo, o ne aikštėje.
#10 Ažuolas Tubelis (16 min., 7 tšk., 7 atk. kam., 1 rez. per., 1 kld., 11 naud. bal.). Įvertinimas – 6.
Statistiką Ą.Tubelis stipriai pasigerino, kai didelių klausimų dėl nugalėtojo jau nebuvo. Puolėjo tritaškiai vis dar neatrodo tas ginklas, kuriuo būtų galima pasikliauti rungtynėse prieš elitinius varžovus. Dėl skubotų sprendimų Ą.Tubelis sulaukė priekaištų ir iš vyriausiojo komandos trenerio R.Kurtinaičio. Gynyboje prieš Franzą Wagnerį mūsų rinktinės puolėjui sublizgėti taip pat nepavyko. Vis tik buvo momentas, kai šį aukštaūgį norėjosi pamatyti „penktoje“ pozicijoje, tačiau kol kas tai būna daroma nebent visiškai minimalioms atkarpoms.
#13 Rokas Jokubaitis (30 min., 20 tšk., 3 atk. kam., 7 rez. per., 5 kld., 1 per. kam., 17 naud. bal.). Įvertinimas – 8.
Visas lietuvių žaidimas laikosi ant R.Jokubaičio pečių. Iš vienos pusės džiugina, kad turime tokį lyderį, tačiau iš kitos pusės – tokia priklausomybė kelia ir nerimo. Puolimo kokybė, sėdint ant suolo R.Jokubaičiui, krenta itin stipriai. Šiose rungtynėse R.Jokubaitis dar kartą parodė, koks efektyvus gali būti „2 prieš 2“ žaidime ir kaip puikiai jis skaito tokias situacijas. Vis tik kai tiek dirbi puolime, gynyboje klaidų neišvengsi ir vokiečiai tuo naudojosi. R.Jokubaitis kliuvo už užtvarų, o vokiečių snaiperiai už tai baudė.
#15 Laurynas Birutis (4 min., 2 tšk., 2 naud. bal.). Įvertinimas – 4.
Trumpa L.Biručio atkarpa, kuri didelės įtakos rungtynių tėkmei neturėjo. Jeigu po rungtynių su Juodkalnija R.Kurtinaitis galėjo džiaugtis tuo, kad turėjome tris aukštaūgius, šįsyk tai iš esmės nedavė jokios naudos.
#17 Jonas Valančiūnas (20 min., 14 tšk., 4 atk. kam., 3 kld., 12 naud. bal.). Įvertinimas – 6.
Vokietijos rinktinė stipriai apnuogino lietuvių problemos gynyboje. Jau mačo pradžioje varžovų aukštaūgiai baudė lietuvius tritaškiai, o vėliau „flat“ gynyba buvo atakuojama efektyviu gynėjų žaidimu. Itin skaudžios buvo ir J.Valančiūno pražangos, kurias jis rinkosi lygiose vietose, ir taip stipriai save apribojo. Nepaisant to, gerų momentų jo žaidime buvo ir tą jėgą baudos aikštelėje lietuviai turi išnaudoti, jeigu nori siekti aukščiausių vietų.
#31 Rokas Giedraitis (13 min., 2 tšk., 3 atk. kam., 2 kld., -1 naud. bal.). Įvertinimas – 3.
Nieko pozityvaus apie R.Giedraičio pasirodymą, deja, pasakyti negalima. Puolėjas nesusimetė savo metimų, o jo perdavimų kokybė buvo prasta. Vokieičiai medžiojo tokias klaidas ir greitai vertė jas taškais. Sunkiai R.Giedraičiui sekėsi tvarkytis ir gynyboje, kur „trečia“ pozicija buvo gana dažnai atakuojama.
#43 Ignas Sargiūnas (13 min., 2 tšk., 1 naud. bal.). Įvertinimas – 4.
Plati rotacija duoda daug naudos žaidžiant su žemesnio lygio komandomis, tačiau prieš tokį varžovą, kaip Vokietija ilgas žaidėjų suolelis jau nėra toks didelis pranašumas. Žaidėjų lygis vis tik yra kitas ir tai jaučiasi aikštėje. D.Schroderis tiesiog davė pamokų mūsų rinktinės gynėjui ir tai yra natūralu.
#91 Deividas Sirvydis (12 min., 6 tšk., 2 atk. kam., 2 kld., 1 per. kam., 6 naud. bal.). Įvertinimas – 4.
Rungtynes D.Sirvydis pradėjo tiksliu metimu, tačiau vėliau iškart klydo bei atakavo pro šalį. Mačo gale puolėjas dar išprovokavo pražangą ir pataikė 3 baudas, tačiau jo pasirodymas didelio tikėjimo neįkvėpė. Ypatingai dėl prastos gynybos. Susitvarkyti su F.Wagneriu asmeniškai nėra lengva, tačiau eiti į pagalbas nuo jo buvo sunkiai paaiškinama. Bent jau pražangas iki bonuso D.Sirvydis rinkosi tvarkingai.
