Patarimą FIBA organizacijai skyręs Scariolo: „Tai yra labai nepagarbu“

Ispanų strategas Sergio Scariolo po pergalės pripažino, kad komanda kiek nervingai pradėjo susitikimą, tačiau galiausiai perlaužė mačą.
„Krepšininkai buvo susitelkę. Rungtynes pradėjome nervingai, bet su energija, koncentracija ir intensyvumu sužaidėme gerą krepšinį keletą minučių. Komanda puikiai žaidė, visi prisidėjo prie pergalės“, – sakė strategas.
Visgi, specialistas turėjo priekaištų FIBA organizacijai dėl dopingo kontrolės testų vėlu metu, mat rungtynės baigėsi tik vidurnaktį.
„Po daug metų dalyvaujant FIBA turnyruose aš galiu jiems patarti daugiau niekada neskirti dopingo testo komandai, kuri žaidė dvi rungtynes iš eilės be dienos poilsio ir dar tos rungtynės baigėsi vidurnaktį. Tai yra labai nepagarbu. Turime tiek dienų ir šis testas galėtų būti suplanuotas bet kurią kitą dieną, o ne vėlyvą naktį, kai ir taip neturėjome jokio poilsio. Tikiuosi, kad tai daugiau nepasikartos“, – kalbėjo S. Scariolo.
