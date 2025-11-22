Imtynininkas Sinkevičius – Tokijuje vykstančių kurčiųjų vasaros deflimpinių žaidynių čempionas

Šeštadienį Mantas Kazimieras Sinkevičius kovoje dėl pirmos vietos per nepilnas dvi minutes rezultatu 9:0 patiesė graiką Nikolaosą Iosifidį.
Prieš lemiamą startą kaunietis buvo atsargus ir pagarbiai atsiliepė apie varžovą.
„Prieš pora metų grūmiausi su juo pasaulio kurčiųjų čempionate Kirgizijos sostinėje Biškeke ir kurčiųjų žaidynėse Kašijas do Sule Brazilijoje, ir tąkart nugalėjau. Bet tai praeitis, reikia pamiršti. Rytoj viskas iš naujo, varžovas jaunas ir kietas, savo taupyklėje jau turi Europos U20 čempionato bronzą. Laukia labai sunkios šešios minutės, nusiteikiu alinančiai kovai, atiduosiu visas jėgas“, – belaukdamas lemiamos dvikovos kalbėjo Mantas Kazimieras Sinkevičius.
Tačiau šešių minučių lietuviui neprireikė. Vieną pirmųjų M.K. Sinkevičiaus atakų papuošė sodrus suktukas, po kurio sekė firminiu ženklu tapęs ridenimas. Metodiškai presuojamam graikui teisėjai skyrė nuobaudą už pasyvumą. Trenerio S. Liaugmino auklėtinis, kaip ir tikėtasi, pasirinko ataką parteryje ir tobulai susuko dar du grumtynių rezultatą nulėmusius tvitaškius ridenimus.
Burtų valia žaidynių imtynių turnyrą M.K. Sinkevičius startavo nuo aštuntfinalio ir laimėjo keturias dvikovas.
Pirmame susitikime kaunietis Fuchu Kyodo-no-Mori gimnazijos salėje per nepilnas penkias minutes rezultatu 10:1 patiesė neįvardintos šalies atletą Hiavorhą Adamianą. Visus reikalus Mantas Kazimieras pasitvarkė antroje grumtynių dalyje, kuomet už aktyvumą jam buvo padovanota ataka parteryje. Lietuvis galimybę išnaudojo su kaupu – po dviejų ridenimų trenerio Sauliaus Liaugmino auklėtinis parbloškė varžovą ir dar kartą parideno oponentą.
Pagal panašų kovos scenarijų vyko M. K. Sinkevičiaus ketvirtfinalio akistata su Ajay Kumaru iš Indijos. Po pirmo kėlinuko Azijos atstovas pirmavo pagal kriterijus rezultatu 1:1. Antroje dalyje kaunietis įsisiautėjo ir ridenimais bei iškėlimu sudraskė beviltišką Indijos atleto gynybą parteryje. Paskutinėje atakoje Mantas Kazimieras tiesiog pasodino indą ties kilimo riba ir paėmė dar du taškus, kurie garantavo pergalę ankščiau laiko (11:2).
Visiškai kitoks vaizdas ant kilimo buvo imtyje dėl patekimo į finalą su ukrainiečiu Stasu Čerepovickiu. Ukrainietis šoniniu paėmimu ir pervedimais, kuriuos lydėjo įkyrus spaudimas, išbalansavo lietuvį, ir, kol Mantas Kazimieras ieškojo priešnuodžių prieš agresyvų tampymą, varžovas per 3 minutes nutolo 0:5.
Antroje dvikovos dalyje lietuvis suaktyvėjo, užvaldė kilimo vidurį, o galutinai išsijudino ir pabudo likus iki finalinio švilpuko kiek daugiau nei vienai minutei. Tik gavęs aktyvumo parterį, lietuvis susuko keturis galingus ridenimus ir išplėšė pergalę rezultatu 9:5!
Svoryje kovojo 17 atletų.
