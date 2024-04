Giedrius Žibėnas apie Ch.Eidsoną dabartiniame krepšinyje: „Nežinau, ar tai yra pakartojama“

„Tokia šventinė atmosfera, daug tų trikdžių, bet mes turime susitelkti į reikalus ir nesugadinti rungtynių. Buvo ir Čempionų lygoje triumfavęs jaunimas, ir Eidsonas, Igno debiutas. Negaliu skųstis šiandienos žaidėjų pastangomis, kontroliavome rungtynes per gynybą, geras buvo kamuolio spaudimas, gera energija, kūnus pastatėme geriau nei keliose pastarosiose rungtynėse, tik puolime to susikaupimo trūko. 19 klaidų ir realiai net neišprovokuotų. Buvome nesusikoncentravę į detales. Kai Pavelka yra aikštelėje mes daug žaidėjo ant jo, per vidų ir atrodėme blogai“, – po pergalės rezultatu 83:74 sakė G.Žibėnas.

Specialistas gyrė Marcuso Fosterio darbą gynyboje: „Marcusas šiandien žaidė vienas geriausių rungtynių gynyboje ir mes esame labai patenkinti jo pasirodymu. Jis išsimetė savo metimus, nors šiandien gal nebuvo tos rungtynės, kur mums reikėtų, kad jis trauktų, bet labai džiaugiamės. Rūbinėje net pamiršau pagirti jį ir kitus žaidėjus dėl to, kaip jie aukojosi dėl komandos gynyboje. Jie supranta, kad ten reikia pasistiebti.

REKLAMA

REKLAMA

Nežinome, kokios atkrintamosiose bus rungtynės puolime, tad turime atidirbti gynyboje, kad esant blogam vakarui galėtume ten laužti rungtynes“.

Ką G.Žibėnas prisimena apie Chucką Eidsoną?

„Geras klausimas, įdomu, kaip jis atrodytų šiuolaikiniame krepšinyje su savo skaitymu, koks geras yra žaidėjas su kamuoliu, kaip gerai įvertina situacijas, paverčia visus kitus geresniais ir pats gali patraukti. Labai įdomu būtų pasižiūrėti, bet tai, ką jis darė prieš 15 metų taip pat yra įspūdinga ir nepakartojama. Nežinau, ar tai yra pakartojama“, - kalbėjo specialistas.

REKLAMA

G.Žibėnas įvertino „Ryto“ talento Igno Urbono debiutą: „Kol kas Igną dar persekioja toks nuovargis po rungtynių maratono, tiek iš Čempionų lygos turnyro, tiek iš RKL atkrintamųjų. Drąsus vaikis, labai daug potencialo turi. Labai daug laiko investuoja į savo tobulėjimą ir labai džiaugiamės, kad mes jį turime. Stengsimės integruoti jį, ypač tose rungtynėse, kurios liko iki atkrintamųjų. Stengsimės mes, treneriai, norėčiau, kad stengtųsi ir komanda, kad žaistume dar geriau ir dar daugiau jį panaudotume aikštelėje bei gautų kuo daugiau praktikos. Jaunam žaidėjui sportuoti tarp tokių žaidėjų yra daug.

REKLAMA

REKLAMA

Visų pirma, tai yra žaidėjas, kuris nieko nebijo. Čia yra didžiausias pliusas. Jis laukia didelių rungtynių, matėme, kaip žaidė prieš „Žalgirio“ dublerius. Kovingumas turbūt iš tėčio perimtas. Visa kita – situacijų skaitymas ateis su patirtimi ir kasdienėmis treniruotėmis tarp tokių žaidėjų. Viskas ateis, svarbiausia – sveikatos jam ir viskas bus gerai“.