Žydrūnas Urbonas apie sūnaus debiutą „Ryte“: „Pagalvojau, kad gerą vyrą padariau“

Prieš mačą buvo pagerbta „Ryto“ jaunimo komanda, kuri balandžio pradžioje pirmą kartą klubo istorijoje laimėjo Čempionų lygos jaunimo turnyrą.

Ilgosios pertraukos metu buvo pagerbta klubo legenda Chuckas Eidsonas ir visa 2008–2009 m. sezono auksinė „Ryto“ komanda.

Galiausiai, iki rungtynių pabaigos likus 3 minutėms, pagrindinėje „Ryto“ sudėtyje debiutavo 16-metis Ignas Urbonas.

Tai – visų laikų jauniausias žaidėjas, kuris kada nors debiutavo pagrindinėje „Ryto“ komandoje LKL čempionate.

„Šiaulių” klubo vyr. treneris Žydrūnas Urbonas po rungtynių pripažino varžovų pranašumą ir kalbėjo apie daugelį šias rungtynes gaubusių aspektų.

Simboliška, kad sūnaus debiutas „Ryte“ įvyko būtent mače su „Šiauliais”.

Kartu su juo į aikštę žengė ir kitas jaunas vilnietis Gantas Križanauskas. Abu krepšininkai tobulėja Sostinės krepšinio mokykloje (SKM), o Ignas iki 2022 m. žaidė krepšinį Utenoje.

„Sunku laimėti, kai pataikai du tritaškius. Gaila, to labai pritrūko. Įžaidėme tas situacijas, turėjome laisvus metimus, bet nepataikėme. Būtume pataikę bent trimis daugiau, būtų visai kitaip. Šiaip esu patenkintas vaikinų energija, kova buvo“, – apie rungtynes kalbėjo Ž. Urbonas.

„Šiaulių“ treneriui prieš 15 metų teko žaisti prieš šį vakarą „Jeep“ arenoje pagerbtą Chucką Eidsoną. Paklaustas, ką gali pasakyti apie šį krepšininką, Ž. Urbonas sakė:

„Kai jis iššoka, matai jo šortus. Atrodo, kad jis pašoka, su televizoriaus pulteliu sustabdo save, visi kiti nukrenta ant žemės, o jis vis dar būna ore. Tai įsiminė labiausiai. Unikalu, kad jis persiorientavo į pirmąją poziciją. Džiugu, kad tokie dalykai vyksta ir žaidėjai yra pagerbiami.“

Galiausiai treneris sulaukė klausimo ir apie sūnaus Igno debiutą.

„Pagalvojau, kad gerą vyrą padariau. Buvo ir žmona atvažiavusi. Vidus susijaukė. Esi treneris, bet esi ir tėtis. Prieš rungtynes parašiau žinutę, kad „varyk be baimės.“ Debiutinės minutės vyrų krepšinyje yra nuostabios, bet sunkios minutės. Kai daug žmonių palaiko, jaunimas sunkiai jaučia savo kūną. Tą žinau iš savo patirties. Reikia per tą pereiti, susideginti ir per tą turi praeiti visi.“

Čia pat Ž. Urbonas pridėjo:

„Būtų dar smagiau, kad dar būčiau galėjęs žaisti. Aišku, būtų sunku žaisti 47-erių, tik Lukauskis gali taip. Manau, kad esu pagerbtas, kad galiu matyti savo sūnų žaidžiantį tokioje komandoje. Labai nebarsiu, bet turėsiu pastabų. Pabaigoje, kai Ignas metė tritaškį, pripažinsiu, norėjau, kad pataikytų. Vis tiek jau rezultatas aiškus buvo. Bet viskam savas laikas (šypsosi).“

Tuo metu „Ryto“ vyr. treneris Giedrius Žibėnas po pergalės sakė:

„Daug tų šventinių reikalų buvo, bet mes turėjome fokusuotis į savo darbą. Rungtynes kontroliavome per gynybą. Tikrai geriau „pastatėme savo kūnus“ nei prieš tai keliose rungtynėse. Kalbant apie Chucką Eidsoną, tai yra didelis įvykis ir labai džiugu, kad klubui jį pavyko prisikviesti į Vilnių. Labai įdomu, kaip Eidsonas atrodytų dabartiniame krepšinyje su savo krepšinio intelektu. Tai, ką jis darė prieš 15 metų yra nuostabu ir nežinau, ar pakartojama.“

Netrukus G. Žibėnas aptarė ir I. Urbono debiutą bei jo galimybes įsitvirtinti pagrindinėje „Ryto“ sudėtyje:

„Didžiausias pliusas – jis nieko nebijo. Kovingumas tikriausiai perimtas iš tėčio. Ignas – drąsus vaikis, turi daug potencialo, investuoja labai daug laiko į savo tobulėjimą. Stengsimės jį integruoti į komandą ir tikėsimės, kad turėsime kuo daugiau progų jį panaudoti aikštėje.“

Galiausiai treneris buvo paklaustas, ko jaunoji karta galėtų pasimokyti iš 2009 m. Europos taurės nugalėtojais tapusių „Ryto“ krepšininkų.

„Ir jaunimas, ir vyrai laimėjo auksą. Sakyčiau, kad jaunoji karta yra labai panaši į Europos taurės nugalėtojų charakterius. Jie Čempionų lygos jaunimo turnyre rungtynes lauždavo per gynybą. Jaunimas, kaip ir „Ryto“ vyrai prieš 15 metų, mėgaujasi sunkiu darbu“, – užbaigė treneris.

