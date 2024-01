Fantastiškas Nikola Jokičiaus metimas išplėšė pergalę San Franciske

„Nuggets“ komandos pergalę fantastišku metimu išplėšė Nikola Jokičius, kuris su sirena pataikė tolimą tritaškį ir taip Denveris laimėjo panaikindamas 18 taškų deficitą paskutiniame kėlinyje. Prieš aukštaūgio metimą rezultatas buvo lygus 127:127.

Prieš tai likus 26 sekundėms serbas lygino rezultatą, o po to šeimininkų rengtoje atakoje Stephenas Curry prarado kamuolį.

JOKIC WINS IT ‼️



JOKER WINS THE GAME WITH THE #TissotBuzzerBeater FROM 39 FEET AWAY 😱🤯#YourTimeDefinesYourGreatness pic.twitter.com/ykPdygIQ03

REKLAMA