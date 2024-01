Įspūdingoje dviejų NBA žvaigždžių akistatoje – „Bucks“ triumfas

Ilgai laukta „Bucks“ lyderio Giannio Antetokounmpo ir NBA sensacijos Victoro Wembanyamos akistata pateisino lūkesčius.

Graikas mače pelnė 44 taškus ir atkovojo 14 kamuolių, o 20-ą gimtadienį aikštelėje šventęs Prancūzijos talentas pasižymėjo 27 taškais.

„Spurs“ pusėje už V. Wembanyamą rezultatyvesnis buvo Devinas Vassellas, kurio sąskaitoje buvo 34 taškai.

Paskutinėmis minutėmis abiejų komandų žvaigždės metė tritaškius ir atliko svarbius veiksmus gynyboje.

Likus trims minutėms iki rungtynių pabaigos G. Antetokounmpo, pataikęs tritaškį, išprovokavo pražangą prieš V. Wembanyamą ir išlygino rezultatą 118:118.

Two of the NBA's unique talents went toe-to-toe with rim-rattling dunks, big-time swats and down-to-the-wire buckets as the Bucks pulled out the W in a THRILLER.



Giannis: 44 PTS (19-28 FGM), 14 REB, 7 AST

Wemby: 27 PTS, 9 REB, 5 BLK pic.twitter.com/Siopwyc8EZ