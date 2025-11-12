 
Evansas vėl patyrė traumą vos po 2 žaidimo minučių

2025-11-12 21:40 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-12 21:40

Pirėjo „Olympiacos“ komandos gynėjas Keenanas Evansas sugrįžo į Eurolygos kovas po pusantrų metų, bet ilgai jo mačas netruko.

Evansas (nuotr. „Twitter“)

Pirėjo „Olympiacos“ komandos gynėjas Keenanas Evansas sugrįžo į Eurolygos kovas po pusantrų metų, bet ilgai jo mačas netruko.

0

Dvikovoje su Kauno „Žalgiriu“ pirmajame kėlinyje pasirodęs amerikietis buvo sutiktas griausmingais plojimais, bet ant parketo praleido vos 2 minutes ir 1 sekundę bei susiėmęs už kairės kojos kelio paliko aikštelę. Būtent kairys kelis ir buvo traumuotas dar rungtyniaujant Lietuvoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Amerikietis susmuko susiėmęs už kairiosios kojos ir palikdamas aikštelę kartojo „negali būti, negali būti, kodėl man“.

Padedamas komandos draugų K.Evansas iškeliavo į rūbinę. Tai buvo antrasis jo oficialus mačas po traumos – sekmadienį į Kardicos „Iaponiki“ krepšį per 19 minučių įmetė 15 taškų bei surinko 21 balą.

