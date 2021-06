Belgija solidžiai pradėjo turnyrą 3:0 įveikdami Rusiją. Danija kiek pagąsdino vienus čempionato favoritų, tačiau Kevinas De Bruyne vienas išsprendė rungtynes savo komandos naudai – 2:1.

Belgai užsitikrino kelialapį į aštuntfinalį, bet teoriškai dar nėra garantuoti dėl pirmosios vietos grupėje. Iš jos belgus gali išstumti Suomija. Suomiai savo tris taškus laiko nuo pirmojo turo pergalės prieš Daniją (1:0). Pralaimėjimas patirtas prieš Rusiją (0:1).

Mačo pradžia – 22 val.

Pirmasis kėlinys:

10 min. Kol kas abi ekipos žvalgyboje. Belgai išrikiavo kiek silpnesnę sudėtį, įgauti formą turi progą K. De Bruyne ir E. Hazardas. Suomiai pabandė keletą kartų ilgais perdavimais prasibrauti link varžovų vartų, bet progomis to nepavadinsi.

Belgija laimėjusi prieš suomius gali net keturioms ekipoms atverti kelią į aštuntfinalį – Anglijai, Čekijai, Švedijai, Šveicarijai ir Prancūzijai.

