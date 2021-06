Belgiško barjero neperlipę suomiai turės žvalgytis į kitus stadionus

Suomijai tai yra debiutinis Europos futbolo čempionatas. Markku Kanerva auklėtiniai užėmė trečiąją vietą grupėje ir tikėsis užimti vieną iš keturių pozicijų tarp geriausiųjų trečiąją vietą grupėse užėmusių ekipų.

Iš B grupės tikrai į aštuntfinalį keliauja Danija ir Belgija. Aiškus ir danų varžovas atkrintamosiose – juo tapo Velso rinktinė, kuri A grupėje į priekį praleido italus.

Belgai šiose rungtynėse išrikiavo ne pačią pajėgiausią sudėtį – poilsio gavo didžioji dalis gynybos grandies, įgauti formą duota laiko Edenui Hazardui, Kevinui De Bruyne.

Vis tik belgams klasės priekyje davė Romelu Lukaku, vis spirgėjo ir startinėje sudėtyje atsidūręs Jeremy Doku.

Galiausiai antrajame kėlinyje laikytis buvo per sunku. Po kampinio 75-ąją minutę klastingas Thomaso Vermaeleno smūgis galva atsitrenkė į Lukasą Hradecky, kuris nukreipė kamuolį į savus vartus. Tašką 81-ąją minutę padėjo Romelu Lukaku.

Antrasis kėlinys:

81 min. ĮVARTIS! Romelu Lukaku deda tašką ir pamažu galima sveikinti Danijos rinktinę su patekimu į aštuntfinalį.

75 min. ĮVARTIS! Suomija neatsilaikė – po kampinio pasižymi gynėjas Thomas Vermaelenas. Vartininkas L. Hradecky tinkamai nesugraibė kamuolio, tad jam rašomas įvartis į savus vartus. Suomija pagal dabartinę situaciją krenta į trečiąją grupės poziciją, o danai – antri.

65 min. Suomijos aistruoliai minutei atsidūrė neviltyje, bet viltis sugrįžo. R. Lukaku pasižymėjo, bet po VAR peržiūros teisėjas pakeitė sprendimą – nuošalė. Jei suomiai praleis įvartį – danai užkops į antrąją vietą (pagal dabartinius duomenis).

58 min. Pirmieji suomių nuovargio požymiai. K. De Bruyne pričiupo nepasiruošusius varžovus keldamas kampinį ir pasiuntė kamuolį E. Hazardui. Vis tik pastarojo smūgį atremia L. Hradecky.

55 min. Suomiams tikrai skauda – daug gynybos, mažai puolimo. Tačiau kito pasirinkimo nėra, kai žaidi prieš Belgiją. Kol kas planas pasiteisina, bet laiko dar labai daug.

Pirmasis kėlinys:

45+2 min. Ekipos žingsniuoja į rūbines. Grupės rikiuotė dabar atrodo taip: 1. Belgija (7 tšk.) 2. Suomija (4 tšk.) 3. Danija (3 tšk.) 4. Rusija (3 tšk.)

34 min. Belgai vis labiau perima rungtynių kontrolę. Iš toli pabandė L. Trossardas, į varžovą smūgiavo J. Doku. Suomiai, ko gero, bandys atsilaikyti bent iki pertraukos – lygiosios jiems pakankamai geras rezultatas.

10 min. Kol kas abi ekipos žvalgyboje. Belgai išrikiavo kiek silpnesnę sudėtį, įgauti formą turi progą K. De Bruyne ir E. Hazardas. Suomiai pabandė keletą kartų ilgais perdavimais prasibrauti link varžovų vartų, bet progomis to nepavadinsi.

Belgija laimėjusi prieš suomius gali net keturioms ekipoms atverti kelią į aštuntfinalį – Anglijai, Čekijai, Švedijai, Šveicarijai ir Prancūzijai.

One for the mathematicians: if Belgium beat Finland then England, Czech Republic, Switzerland, Sweden & France have all qualified for the last 16. #EURO2020