Edas Butvilas iškovojo vietą „Rafa Nadal Open” ketvirtfinalyje

E. Butvilas „break pointo“ nerealizavo trečiajame geime, o prancūzas tokią pačią progą iššvaistė aštuntajame geime. Lygi kova tęsėsi iki pat pratęsimo. Tenisininkai pratęsimo pradžioje apsikeitė laimėtais taškais paduodant varžovui. Vėliau prancūzas ėmė klysti ir po savo padavimų pralaimėjo 2 taškus paeiliui. Tuo pasinaudojęs E. Butvilas atitrūko 6:1 ir susikūrė 5 „set pointus“. Vieną kartą prancūzas išsigelbėjo, bet netrukus pralaimėjo tašką po savo padavimo (7:2).
Antrojo seto pradžioje E. Butvilas pralaimėjo savo padavimų seriją ir atsiliko 1:3. Penktajame geime prancūzas galėjo dar labiau atitrūkti, bet lietuvis spaudimą atlaikė, neutralizuodamas net 3 „break pointus“. Pusiausvyrą E. Butvilas atstatė aštuntajame geime, kai „sausai“ laimėjo oponento padavimų seriją (4:4). Vėliau tenisininkai sėkmingai padavinėjo kamuoliuką ir vėl turėjo aiškintis santykius pratęsime.
E. Butvilas pratęsime iniciatyvą perėmė, kai pergudravo prie tinklo išbėgusi varžovą ir laimėjo prancūzo įžaistą kamuoliuką (2:1). Deja, vėliau lietuvis po savo padavimo padarė klaidą, kai smūgiavo į užribį (3:2). Iniciatyvą E. Butvilas susigrąžino netrukus, kai lietuvis sulaukė troso „pagalbos“. Po to epizodo lietuvis atsiprašė varžovo (4:2).
Prancūzas čia pat atsitiesė dar kartą (4:4). Varžovas galėjo susikurti „set pointą“ po savo padavimo, bet nesėkmingai sužaidė prie tinklo ir E. Butvilas atsidūrė per tašką nuo pergalės (6:5). „Match pointą“ lietuvis realizavo sulaukęs varžovo klaidos.
E. Butvilas 74 proc. atvejų kamuoliuką įžaisdavo pirmu bandymu (varžovas – 58 poc.) ir atliko 7 neatremiamus padavimus (varžovas – 2).
Šie tenisininkai 2021 m. du kartus buvo susitikę jaunių turnyruose. Šiauliuose pergalę šventė prancūzas (6:1, 7:5), o Hanoveryje (Vokietija) pranašesnis buvo lietuvis (2:6, 6:1, 6:4).
Prancūzas 2021 m. buvo tapęs 7-ąja pasaulio jaunių rakete. Tais pačiais metais S. Gueymardas Wayenburgas pasiekė Vimbldono ir „US Open“ jaunių vienetų turnyrų pusfinalius.
ATP reitinge prancūzas dabar yra netoli karjeros rekordo (203-ia vieta), kurį pasiekė prieš keletą savaičių. Po turnyro Ispanijoje S. Gueymardas Wayenburgas realiai pretenduos į reitingo 200-uką.
Per profesionalo karjerą prancūzas yra laimėjęs 5 vienetų turnyrus: 2022-2024 m. laikotarpiu jis laimėjo 4 ITF turnyrus, o šiemet pirmą kartą laimėjo ATP „Challenger“ vienetų titulą (sausį Prancūzijoje). Prieš mėnesį S. Gueymardas Wayenburgas pasiekė ATP „Challenger“ turnyro Tamperėje (Suomija) finalą, vėliau ATP „Challenger“ turnyre Liberece (Čekijoje) krito antrajame rate, o praėjusią savaitę „US Open“ kvalifikacijoje Niujorke (JAV) liko be pergalių.
E. Butvilui pergalė užtikino 12 ATP vienetų reitingo taškų ir 2635 eurus, o ketvirtfinalyje jo lauks japonas Jay Dylanas Friendas (ATP-874) arba monakietis Valentinas Vacherot (ATP-216).
Antradienį dvejetų varžybų pirmajame rate E. Butvilas su Abdullah Shelbayhas iš Jordanijos per 1 valandą 44 minutes 7:5, 6:7 (4:7), [6:10] pralaimėjo prieš filipinietį Francį Casey Alcantarą ir olandą Thijmeną Loofą. Lietuvis su porininku dalinsis 530 eurų.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Ispanijoje prizų fondą sudaro 91,25 tūkst. eurų.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!