Džokovičiaus tėvas po kilusio skandalo dėl palaikymo Rusijai neatėjo palaikyti sūnaus pusfinalyje

Tituluočiausias visų laikų „Australian Open“ vyrų vienetų žaidėjas serbas Novakas Džokovičius (ATP-5) pusfinalyje padarė 39 neišprovokuotas klaidas (varžovas – 32), bet vis tiek per 2 valandas 22 minutes 7:5, 6:1, 6:2 nugalėjo amerikietį Tommy Paulą (ATP-35), pirmą kartą žaidusį tokio rango turnyro pusfinalyje. Šie tenisininkai vienas prieš kitą žaidė pirmą sykį.

Tribūnose šį kartą nebuvo N. Džokovičiui vieno brangiausių žmonių – tėvo Srdjano. Pastarasis įsivėlė į skandalą po trečiadienį vykusio ketvirtfinalio mačo.

Prorusiškai nusiteikusi N. Džokovičiaus fanų grupė tada pakvietė S. Džokovičių pozuoti kartu su jais. Teniso žvaigždės tėvas neatsisakė to padaryti ir pozavo šalia sirgalių su marškinėliais, kuriuose pavaizduota Z raidė bei vėliavos su Vladimiro Putino nuotrauka.

Lieka neaišku, kaip šie sirgaliai prasmuko pro apsaugą, nes jų demonstruoti simboliai turnyre oficialiai yra uždrausti.

Taip pat buvo pasirodžiusi informacija, jog S. Džokovičius, nueidamas nuo sirgalių grupės, dar pareiškė „tegyvuoja rusai“, tačiau neatmetama versija, kad tai galėjo būti vertimo klaida. Anot kai kurių šaltinių, S. Džokovičiaus tėvas tiesiog palinkėjo sirgaliams viso gero, o rusų atsisveikindamas neminėjo.

Respected Serbian journalist @ozmo_sasa reports that Srdjan Djokovic in fact said “Živeli, ljudi”, meaning “cheers, guys”. The video, which has been viewed more than 180,000 times, is still up with the subtitle "long live the Russians". https://t.co/ZNo9BVmj68

„Aš čia atvykau tik tam, kad palaikyčiau sūnų. Nenorėjau tokiu būdu patekti į antraštes ir kelti neramumų. Aš buvau lauke kartu su Novako sirgaliais. Novako pergales visada atšvenčiu su jo sirgaliais, pozuoju bendroms nuotraukoms ir tikrai nesiekiau įsivelti į tokią situaciją. Mano šeima išgyveno karo siaubus, todėl mes visiems linkime tik taikos.

Dėl šios priežasties nusprendžiau, kad pusfinalio mačą stebėsiu iš namų. Taip bus išvengta trukdymo sūnui ar jo varžovui. Linkiu visiems gero mačo, o aš, kaip visada, palaikysiu sūnų“, - sakė S.Djokovičius.

Pažymima, kad tenisininko tėvas taip ir neatsiprašė dėl to, kad pozavo šalia rusų pradėtą karą remiančių simbolių.

A statement from Srdjan Djokovic in light of Wednesday night's events.



Strong message that "my family has lived through the horror of war, and we wish only for peace" but that he will watch from home tonight to avoid disruption "for my son or for the other player".#AusOpen pic.twitter.com/rg9dlMLumK