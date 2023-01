Džokovičiaus tėvas „Australian Open“ turnyre pozavo su Putiną palaikančių sirgalių grupe

Viktorijos policija trečiadienį iš Melburno parko išvarė keturis vyrus, kurie ant stadione skandavo prorusiškus ir Vladimirui Putinui palankius šūkius, mojuodami daugybe Rusijos vėliavų, tarp kurių viena su Putino veidu. Dalis šių sirgalių dėvėjo marškinėlius su Z raidėmis.

S. Džokovičius susitiko su gerbėjais prie Rod Laverio arenos ir nusifotografavo su žiūrovu, vilkinčiu tokius marškinėlius, mojuodamas Rusijos vėliava, kurioje pavaizduotas ir V. Putino veidas.

Viešojoje erdvėje pasklidusiame vaizdo įraše atrodo, kad S. Džokovičius prieš išvykdamas sako „zivjeli Russiyani“ arba „tegyvuoja Rusijos piliečiai“.

This is…quite a mess for the #AusOpen, to say the least.



Srdjan Djokovic posing with the pro-Putin rally last night just outside Rod Laver Arena.



The levels of security breakdowns that allowed for this are staggering.



Story/video via @jamesgraysport:https://t.co/L4gtaKKNP6 pic.twitter.com/qnOx3MGYqB