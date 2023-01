Provokacijos „Australian Open“ turnyre: Z raidės ant marškinėlių ir atviras palaikymas Putinui

Pora sirgalių dėvėjo juodus marškinėlius, ant kurių aiškiai pavaizduota Z raidė. Ši raidė, dažnai pastebima ant Rusijos karinės technikos, yra Rusijos prezidento Vladimiro Putino sukeltų karinių veiksmų Ukrainoje palaikymo simbolis.

Nepaisant to, kad organizatoriai praėjusią savaitę uždraudė įsinešti Rusijos ir Baltarusijos vėliavas į stadioną turnyro metu, vienas iš šių sirgalių iškėlė ir Rusijos vėliavą su Rusijos prezidento Vladimiro Putino veidu. Už tokias provokacijas jie yra apklausiami vietos policininkų.

„Keturi žmonės iš stadione buvusios minios demonstravo netinkamas vėliavas ir simbolius bei grasino apsaugos darbuotojams.

Viktorijos policija juos apklausia. Sirgalių patogumas ir saugumas yra mūsų prioritetas“, – rašoma „Tennis Australia“ pranešime.

Socialiniame tinkle „Twitter“ keletas sirgalių dalinosi, kad už stadiono ribų Rusiją palaikantys sirgaliai dainavo rusiškas dainas ir skanduotes, palaikančias Ukrainoje vykstančius veiksmus.

Kitame mače, kuriame dalyvavo amerikietis Sebastianas Korda ir rusas Daniilas Medvedevas, taip pat neapsieita be šių skanduočių. Keletas sirgalių į stadioną įsinešė Rusijos vėliavas ir skandavo: „Kosovas yra Serbija. Krymas yra Rusija“.

Handful of fans at the Australian Open tonight — 🇷🇺 Medvedev vs. 🇺🇲 Korda match — unfurled a flag that reads: "Kosovo Is Serbia. Crimea is Russia." Not a great look on the main stadium court. pic.twitter.com/KL4HsuEZYO