Į pusfinalį užtikrintai žengęs Džokovičius pakartojo visų laikų rekordą ir užtraukė gimtadienio dainą mamai

Jis per 2 valandas 5 minutes 6:1, 6:2, 6:4 eliminavo Andrejų Rubliovą. Tai buvo trečia serbo pergalė prieš šį varžovą iš keturių galimų.

N. Džokovičius pirmajame sete kiekvienos varžovo padavimų serijos metu kūrėsi „break pointus“. Antrajame geime serbas savo progos nerealizavo, bet vėliau laimėjo dvi varžovo padavimų serijas iš eilės. N. Džokovičius šiokį tokį spaudimą pajautė tik septintajame geime, tačiau neutralizavo du „break pointus“ ir užbaigė setą.

Antrajame sete serbas sulaukė rimtesnio pasipriešinimo. Abu žaidėjai turėjo po 3 „break pointus“ ir galėjo laimėti po dvi varžovo padavimų serijas. Skirtumas tas, kad N. Džokovičius 2 iš 3 „break pointų“ realizavo, o jo oponentas iššvaistė visas progas.

N. Džokovičiaus persvara švieslentėje trečiajame sete buvo kuklesnė nei kituose setuose, tačiau paskutinį setą jis laimėjo labai ramiai ir užtikrintai. Jau pirmajame geime serbas realizavo „break pointą“ ir vėliau nesuteikė oponentui nė vienos progos atsitiesti.

Serbas iškovojo jau 26-ą pergalę „Australian Open“ turnyre iš eilės. Taip N. Džokovičius pakartojo Andre Agassi visų laikų rekordą. Serbas „Australian Open“ yra nenugalėtas nuo 2018 m., kai netikėtai buvo eliminuotas korėjiečio Hyeono Chungo.

9-times #AusOpen champion Novak Djokovic is back into the semifinals after beating Andrey Rublev 6-1, 6-2, 6-4 in two hours. He was incredibly good once again. Too good.



-- 26 consecutive wins at the AusOpen (ties Agassi's record);

-- 39 consecutive wins in Australia. pic.twitter.com/ceDTNUZfHQ