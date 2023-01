Serbijos sirgaliai ir „Australian Open“ darbutojas įsivėlė į konfliktą

Nors nuo rusų sukelto plataus masto karo Ukrainoje pradžios, tiek rusai, tiek baltarusiai tenise turi žaisti po neutralia vėliava, „Australian Open“ organizatoriai iš pradžių kažkodėl leido fanams į kortus neštis šių šalių vėliavas.

Ilgai laukti provokacijų nereikėjo – ukrainietės Katerynos Baindl mače sirgalių grupelė pasirodė su rusų vėliava.

Tuomet Ukrainos ambasadorius Australijoje Vasilijus Mirošničenka ragino turnyro organizatorius imtis veiksmų, savo pasipiktinimą reiškė ir Ukrainos teniso žvaigždės. Kitą dieną rusų ir baltarusių vėliavos buvo uždraustos.

Įvedus draudimą, teko sugriežtinti sirgalių įsinešamų daiktų patikrą. Visgi, tam tikrų nesusipratimų išvengti nepavyksta.

Britų „Daily Mail“ skelbia, kad vienas iš „Australian Open“ darbuotojų patikros metu sumaišė serbų ir rusų vėliavas. Jis nenorėjo įleisti į kortą vieno iš fanų, apsijuosusių Serbijos vėliavą. Serbus tai labai įsiutino ir šie ėmė kelti skandalą.

„Tu sumaustas rasistas. Čia Serbijos vėliava. Serbija yra Balkanų pusiasalio viduryje Europos žemyne. Tu žinai, kas yra valstybė?“, – nervinosi sirgalius.

„Australian Open“ darbuotojas tuomet pareiškė, kad serbai neturi teisės jo filmuoti.

„Tai iškviesk policiją ir areštuok mus. Pateksi į „youtube“, – atsikirto sirgaliai.

Galiausiai vyriškiui atsibodo kalbėti su serbais ir jis pasišalino. Tuo tarpu šalia buvusi kita darbuotoja galiausiai patvirtino, kad vėliava išties yra Serbijos.

