Džokovičius be didesnio vargo pateko į „Australian Open“ ketvirtfinalį

Lengvą pergalę aštuntfinalyje pasiekė serbas Novakas Džokovičius (ATP-5). Pagrindinis turnyro favoritas per 2 valandas 7 minutes 6:2, 6:1, 6:2 eliminavo australą Alexą de Minaurą (ATP-24). Šie tenisininkai vienas prieš kitą žaidė pirmą kartą.

Pirmajame sete A.de Minauras atsilaikė 4 geimus. Vėliau N.Džokovičius laimėjo dvi varžovo padavimų serijas ir spurtavo 4:0. Įspūdingą spurtą serbas tęsė ir antrąjį setą. Jį N.Džokovičius pradėjo 5:0, tad iš viso laimėjo 9 geimus paeiliui. A.de Minauras galėjo guostis nebent tuo, kad išvengė „riestainio“.

Intrigos nebuvo ir trečiajame sete, mat N.Džokovičius jį pradėjo spurtu 4:0. Septintajame geime serbui nepavyko realizuoti „match pointo“ varžovo padavimų metu, tačiau aštuntajame geime N.Djokovičius savo padavimais įtvirtino pergalę. A.de Minauras per visą mačą taip ir nesusikūrė nė vieno „break pointo“.

Jei šis mačas didesnės intrigos ir nepadovanojo, tai praėjusi N.Džokovičiaus dvikova su bulgaru Grigoru Dimitrovu (ATP-28) iki šiol yra aptarinėjama dėl vieno įtartino epizodo.

Pertraukėlės metu N.Džokovičiaus treneriai paprašė tenisininkui nunešti kažkokį gėrimą, prieš tai užklijuodami ant jo etikę, kaip įtariama, su kažkokiu tekstu.

Pagal naująsias teniso taisykles tenisininkai gali kalbėti su treneriais, kai jie yra toje pačioje korto pusėje. Kai korto pusėmis susikeičiama, treneriai gali rodyti tenisininkui tik tam tikrus gestus. Teniso sirgaliai ėmė įtarti, kad N.Džokovičius su treneriais galimai „apeina“ pastarąją taisyklę ir kad ant jo buteliuko neva buvo kažkoks patarimas, kaip toliau žaisti prieš G.Dimitrovą, mat N.Džokovičius, gavęs buteliuką, įdėmiai jį apžiūrinėjo.

Tai jau trečias kartas per paskutinius 6 mėnesius, kai paslaptingi N.Djokovičiaus gėrimai kelia diskusijas. Lapkritį serbas žaidė su Holgeriu Rune, kai N.žjokovičiaus fizioterapeutas pradėjo maišyti serbui kažkokį gėrimą, o kitas serbo komandos narys bandė užstoti vaizdą nuo kameros.

Dar anksčiau Vimbldone N.Džokovičius gavo paslaptingą buteliuką, kurio turinį ne išgėrė, o įkvėpė. Serbas tada juokavo, kad buteliukų viduryje buvo „magiškas eliksyras“. Vėliau išaiškinta, kad tai buvo izotoninis mišinys.

I would very much like to know what was in this bottle. It certainly wasn’t liquid, and he gestured to his coach before inhaling it. Very odd. pic.twitter.com/bBG62BOMFh