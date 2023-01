Tokio „Didžiojo kirčio“ turnyro šiuolaikinėje teniso eroje dar nebuvo – krito ir moterų pirmoji pasaulio raketė

Pagrindine turnyro favorite vadinta lenkė Iga Swiatek (WTA-1) savo pasirodymą baigė dar pirmąją savaitę. Ketvirtajame rate lenkė po pusantros valandos kovos 4:6, 4:6 nusileido praėjusių metų Vimbldono čempionei Elenai Rybakinai (WTA-25). Tai buvo antra Kazachstano atstovės pergalė prieš lenkę per tris jų dvikovas.

I.Swiatek jau pirmajame geime pralaimėjo savo padavimų seriją, o antrajame geime nerealizavo dviejų „break pointų“. Tiesa, favoritei pavyko atsitiesti ketvirtajame geime, „sausai“ laimint varžovės padavimų seriją. Lemiamas seto lūžis įvyko septintajame geime, kai E.Rybakina realizavo „break pointą“. I.Swiatek vėliau progų tašku laimėti varžovės padavimų seriją nesusikūrė.

Antrąjį setą geriausia planetos tenisininkė pradėjo galingai – spurtavo 3:0. Visgi, čia pat tokį spurtą surengė ir E.Rybakina (3:3). Devintajame geime I.Swiatek savo padavimų metu atsiliko 15:40. Lenkė neutralizavo du „break pointus“ (40:40), bet E.Rybakina susikūrė trečią progą ir palaužė I.Swiatek. Dešimtajame geime Kazachstano atstovė laimėjo visus 4 taškus ir žengė į ketvirtfinalį.

„Pastarosios pora savaičių buvo labai sunkios. Atrodo, kad labiau norėjau nepralaimėti, o ne laimėti. Man reikia padirbėti su savo nusiteikimu ir mąstysena“, - sakė I.Swiatek.

Pernai lenkė „Australian Open“ pasiekė pusfinalį, todėl praras dalį taškų. Tiesa, WTA reitinge ji vis tiek turi didžiulę – daugiau nei 5000 taškų – persvarą prieš artimiausias persekiotojas.

Po I.Swiatek nesėkmės tapo aišku, kad šis „Australian Open“ turnyras įeis į istoriją. Tai yra pirmas „Didžiojo kirčio“ teniso turnyras šiuolaikinėje eroje, kuriame nei į vyrų, nei į moterų vienetų ketvirtfinalius nepateko pirmi du pagal skirstymą žaidėjai bei žaidėjos. I.Swiatek prisijungė prie anksčiau iškritusios tunisietės Ons Jabeur (WTA-2), o vyrų turnyre ispanas Rafaelis Nadalis (ATP-2) bei norvegas Casperas Ruudas (ATP-3) krito antrajame rate. Planetos reitingo lyderis ispanas Carlosas Alcarazas (ATP-1) nežaidžia dėl traumos.

