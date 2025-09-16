Druskininkuose – didžioji ralio sprinto čempionato intriga

Bene didžiausia lenktynių intriga taps kova dėl absoliutaus čempiono titulo. Šiuo metu į jį pretenduoja čempionato lyderis Mindaugas Grikienis ir Aurimas Buteikis, o pritaikius „N-1“ taisyklę juos skiria vos mažiau nei du taškai. Pirmenybėse pirmaujantis lenktynininkas teigia, kad visą sezoną nuosekliai dirbo ir mokėsi iš klaidų. Sportininkas tikisi intensyvios kovos iki pat paskutinių metrų. Tuo tarpu pagrindinis jo varžovas pripažįsta, kad Druskininkų kelių gerai neatsimena, tačiau tikisi miškingų trasų su minkšta danga. Anot A. Buteikio, būtent sudėtingi ir techniški greičio ruožai jam itin patinka, nes čia reikia darnaus ekipažo darbo, tikslios stenogramos ir ypatingo susitelkimo. Ilgamečiai konkurentai pirmieji stos prie „Forest Rally Druskininkai“ starto linijos.
Nė ką mažiau įdomesnė kova turėtų būti ir dėl likusios podiumo vietos sezono rikiuotėje. Į ją pretenduos net keturi dalyviai. Šiuo metu trečioje vietoje rikiuojasi šio čempionato debiutantas – Andrius Grigaitis. Už jo nugaros 10 taškų skirtumu atsilieka praėjusio etapo nugalėtojas Julius Masonas. Kiek toliau penktoje ir šeštoje vietose atitinkamai rikiuojasi Audrius Austinskas bei Vilmantas Karalius.
Taip pat, greičiausiems Lietuvos ralio sprinto meistrams mes iššūkį jau kelis dešimtmečius ralio trasose lenktyniaujantis Arūnas Vaičiūnas su „Subaru WRX STI“. Puikių rezultatų galima tikėtis ir iš vis labiau greitėjančių Manto Gurkšnio bei Manto Dilio. O pirmąjį „Forest Rally Druskininkai“ dalyvių dešimtuką užbaigs Lukas Gordonas.
Prie čempionato dalyvių prisijungs ir keli puikiai žinomi ralio meistrai, kurie Druskininkų ralyje ruošis artėjančiam sezono finalui Aukštaitijoje, Zarasų rajone. Dakaro ralio dalyvis Vaidotas Paškevičius pasirodys su „Ford Fiesta N5“ automobiliu. Jam konkurenciją palaikys žiūrovų numylėtinis Eugenijus Sladkevičius, kuris pilotuos „Škoda Fabia N5+“. Visgi, bene didžiausią naujieną pristatė daugkartinis šalies čempionas Vytautas Švedas. Lietuvos ralio legenda šį kartą startuos su „MV Sport“ komandos kurtu „Hyundai i20 VRT“, kuris jau ne kartą yra iškovojęs pergales mūsų šalies trasose su įvairiais pilotais.
Oficialus „Forest Rally Druskininkai“ startas bus duotas 10:45 val. Vilniaus alėjoje. Iš čia sportininkai pajudės į varžybų trasas. Įveikę 8 numatytus greičio ruožus, lenktynininkai sugrįš į miesto centrą, kur bus pagerbti sezono čempionai ir apdovanoti greičiausi ekipažai. Renginį vainikuos indie fusion grupės „Lik“ koncertas Druskininkų kultūros centre, 19 valandą.
