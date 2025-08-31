Dramatiška rungtynių pabaiga tris taškus atnešė „Žalgiriui“

15-ąją minutę sprintą dešiniuoju kraštu atlikusio Elivelto Ribeiro Dantas smūgį atrėmė Carlosas Olsesas, šiek tiek vėliau Liviu Antalis šovė virš varžovų vartų. 26-ąją minutę jau kitu kraštu prasiveržęs brazilas ieškojo komandos draugo baudos aikštelėje, tačiau kelią pavojui užkirto vartų sargas.
„Žalgiris“ į priekį išsiveržė 42-ąją minutę – Bruno Tavaresas kamuolį parideno įsibėgėjusiam Juryjui Kendyšui, pastarojo spirtas kamuolys iš tolimos distancijos nuo vartų konstrukcijos atsidūrė tinkle. Pavojus prie Vytauto Černiausko vartų kilo ir 67-ąją minutę, kai Giedrius Matulevičius bandė nusitaikyti į tolimąjį vartų kampą, visgi, kamuolys prašvilpė šalia skersinio.
77-ąją minutę G. Matulevičius buvo netaiklus, vos po kelių epizodų Nemanja Mihajlovičius ieškojo komandos draugo baudos aikšetėleje, tačiau vos po keitimo pasirodęs Patrikas Matyžonokas kamuolio nepasiekė.
Susitikimui einant į pabaigą po pakelto kampinio perdavimo sulaukęs bei prie tolimojo virpsto buvęs Seydina Keita rezultatą galėjo išlyginti, tačiau į kamuolį nepataikė taip, kaip norėjo.
Per pridėtą teisėjo laiką sukosi įvykių karuselė – Kwadwo Asamoah po sumaišties baudos aikštelėje buvo taiklus, tačiau svečiai ilgai džiaugtis išlyginamuoju įvarčiu negalėjo, kadangi netrukus į savus vartus įsimušė Abdoulas Dante.
Pasibaigus 27-ajam turui „Žalgiris“ su 40 taškų rikiuojasi penktas, pralaimėjimą patyręs „Panevėžys“ yra surinkęs 37 taškus bei užima 7-ąją turnyro lentelės poziciją.
