TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Dramatiška rungtynių pabaiga tris taškus atnešė „Žalgiriui“

2025-08-31 20:21 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-31 20:21

Centrinis Lietuvos futbolo A lygos 27-ojo turo mačas buvo sužaistas sostinėje. Įvykių karuselė jau per pridėtą teisėjo laiką buvo palanki Vilniaus „Žalgiriui“, kuris rezultatu 2:1 (1:0) dramatiškai pranoko „Panevėžį“.

Rungtynių akimirka | Elvio Žaldario nuotr.

0

15-ąją minutę sprintą dešiniuoju kraštu atlikusio Elivelto Ribeiro Dantas smūgį atrėmė Carlosas Olsesas, šiek tiek vėliau Liviu Antalis šovė virš varžovų vartų. 26-ąją minutę jau kitu kraštu prasiveržęs brazilas ieškojo komandos draugo baudos aikštelėje, tačiau kelią pavojui užkirto vartų sargas.

„Žalgiris“ į priekį išsiveržė 42-ąją minutę – Bruno Tavaresas kamuolį parideno įsibėgėjusiam Juryjui Kendyšui, pastarojo spirtas kamuolys iš tolimos distancijos nuo vartų konstrukcijos atsidūrė tinkle. Pavojus prie Vytauto Černiausko vartų kilo ir 67-ąją minutę, kai Giedrius Matulevičius bandė nusitaikyti į tolimąjį vartų kampą, visgi, kamuolys prašvilpė šalia skersinio.

77-ąją minutę G. Matulevičius buvo netaiklus, vos po kelių epizodų Nemanja Mihajlovičius ieškojo komandos draugo baudos aikšetėleje, tačiau vos po keitimo pasirodęs Patrikas Matyžonokas kamuolio nepasiekė.

Susitikimui einant į pabaigą po pakelto kampinio perdavimo sulaukęs bei prie tolimojo virpsto buvęs Seydina Keita rezultatą galėjo išlyginti, tačiau į kamuolį nepataikė taip, kaip norėjo.

Per pridėtą teisėjo laiką sukosi įvykių karuselė – Kwadwo Asamoah po sumaišties baudos aikštelėje buvo taiklus, tačiau svečiai ilgai džiaugtis išlyginamuoju įvarčiu negalėjo, kadangi netrukus į savus vartus įsimušė Abdoulas Dante.

Pasibaigus 27-ajam turui „Žalgiris“ su 40 taškų rikiuojasi penktas, pralaimėjimą patyręs „Panevėžys“ yra surinkęs 37 taškus bei užima 7-ąją turnyro lentelės poziciją.

