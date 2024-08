Australijos breiko šokėjai atsidūrus apkalbų centre nebetylėti nusprendė ir Dominika Banevič

Nė vieno balo nepelniusi sportininkė greitai tapo interneto „memų“ objektu. Kai kurie apskritai stebėjosi, kokiu būdu R.Gunn sugebėjo iškovoti olimpinį kelialapį, nors ši šokėja jau senokai skina medalius Australijos ir Okeanijos varžybose, o į olimpiadą pateko po pergalės 2023 m. WDSF Okeanijos čempionate, kur ji pranoko keliolika konkurenčių.

R.Gunn sulaukė tiek daug pašaipų, kad tarptautinė sportinių šokių federacija (WDSF) pasiūlė australei psichologinę pagalbą.

„Matome, kas dedasi socialiniuose tinkluose. Šiuo atveju noriu pabrėžti, kad svarbiausia yra sportininkės psichologinė sveikata. Mes, kaip federacija, ją palaikome“, – teigiama WDSF pranešime.

Net garsioji atlikėja Adele sustabdė savo koncertą, kad pakalbėtų apie R.Gunn pasirodymą.

„Mes dabar tik apie tą pasirodymą ir kalbame. Tai geriausia, kas kada nors nutiko olimpinėse žaidynėse. Jūs matėte tą breiką šokančią moteriškę? Aš net nežinojau, kad breikas yra olimpinė sporto šaka. Manau, kad tai fantastika. Nežinau, ar tai, ką ji darė, buvo pokštas, bet mes juokiamės jau 24 valandas. Nežinau, ar jūs tai jau matėte. Jei ne – nueikite į „google“ ir paieškokite įrašų, nes tai velniškai juokinga“, – sakė Adele.

“I can’t work out if it was a joke”: Adele is mesmerised by Dr Raygun pic.twitter.com/QoScqhLJbM