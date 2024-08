Stanionis paaiškino, kodėl neiškviečia į kovą Kavaliausko

„Mano fanai vis keldavosi 3-4 val. nakties stebėti mano kovų. Jie įrodė, kad yra tikri mano gerbėjai ir aš jaučiuosi esąs skolingas jiems kovą Lietuvoje.

Tai būtų nuostabu, nes Lietuvoje beveik nėra buvę profesionalų bokso renginių. Prieš kažkiek laiko buvo keletas tokių renginių, bet jų mastas nebuvo didelis, niekas ten nesikovė dėl pasaulio čempiono diržo. Dabar turiu daug pasirinkimo galimybių.

Negarantuoju, kad kita mano kova vyks Lietuvoje, bet ateityje bent viena iš mano kovų privalo ten būti surengta. Esu patenkintas dabartine savo situacija, ypač žinant tai, kokį sunkų dvejų metų periodą man prieš tai reikėjo išgyventi. Aš gyvenu Kaune, o ne JAV. Į JAV nuvykstu tik dėl treniruočių stovyklų ir kovų. Tos stovyklos labai brangios, o aš dvejus metus tik treniravausi ir nesulaukdavau kovų. Myliu šį sportą, bet dvejus metus man nebuvo suteiktos progos parodyti, ką sugebu“, – „Boxing News“ sakė E.Stanionis.

Taip jau sutapo, kad du geriausi Lietuvos bokso profesionalai yra kilę iš Kauno ir dar kaunasi toje pačioje svorio kategorijoje. E.Stanionis pripažįsta, kad lietuviams būtų labai įdomu išvysti jo kovą prieš Egidijų Kavaliauską.

„Lietuvoje tokia kova tikrai sulauktų didelio susidomėjimo (šypsosi – aut. past.). Aš tiesiog nenoriu garsiai pareikšti, kad trokštu kautis su juo, nes jis mane tada galėtų palaikyti arogantišku vaikiu ar pan. Mes kilę iš to paties miesto, pažįstame vienas kitą, todėl būtų keista, jei aš dabar iškviesčiau jį į kovą. Jei ta kova įvyks, tai įvyks“, – teigė E.Stanionis.

Boksininkas pažymėjo, kad tapus pasaulio čempionu, jam darosi vis sunkiau ramiai pasivaikščioti gatvėmis Lietuvoje ar kažkur nueiti, nes jį praeiviai visur atpažįsta ir prašo bendrų nuotraukų.

Interviu pabaigoje E.Stanionis pridėjo, kad norėtų diržų „suvienijimo“ kovų su Mario Barriosu arba Jaronu Ennisu.

