„Aukščiausiame lygyje tai – nepateisinama“: 40 minučių savo šuolio laukusi Caudery liko tuščiomis

Moterų šuolyje su kartimi triumfavo Prancūzijos rekordą pakartojusi prancūzė Marie-Julie Bonnin (4,75 m). Sidabrą pelnė slovėnė Tina Šutej (4,70), bronzą – šveicarė Angelica Moser (4,70).

4,70 m aukštis „pakluso“ ir britei Molly Caudery, tačiau jai prireikė daugiau bandymų, tad ji liko tik 4-a. Britė neapgynė pernai iškovoto titulo ir neslėpė nusivylimo.

„Esu labai nusivylusi. Norėjau pakartoti praėjusių metų laimėjimą ir žinojau, kad esu pakankamai geros sportinės formos, jog tai padaryčiau. Varžybos buvo labai sunkios, buvo įvairių problemų, o vienu metu mums teko laukti visą valandą.

Aukščiausio lygio varžybose tokie dalykai yra nepateisinami. Jei pačiame varžybų įkarštyje reikia valandą laukti savo šuolio, tai tave išmuša iš ritmo. Manau, kad tai pakenkė tiek man, tiek kitoms dalyvėms“, - BBC sakė M.Caudery.

REKLAMA

REKLAMA

Moterų finalas buvo sustabdytas net 40 minučių, kai sugedo įranga sektoriuje, padedanti pakelti kartelę į reikiamą aukštį.

Vyrų 800 m bėgime net į finalą nepateko 2022 m. vicečempionas Noah Kibetas iš Kenijos, užėmęs vos 12-ą vietą (1:48.90). Dėl jo veiksmų pusfinalyje prancūzai pateikė ne vieną protestą, bet teisėjai parkritusiam Yaniui Meziane vietos finale vis tiek neskyrė.

REKLAMA

Kitų, dar neskelbtų, šeštadienio finalų prizininkai:

Moterys, trišuolis:

1. Leyanis Perez Hernandez (Kuba) 14,93 m – geriausias sezono rezultatas pasaulyje.

2. Liadagmis Povea (Kuba) 14,57.

3. Ana Peleteiro Compaore (Ispanija) 14,29.

Flying to the top of the🌍



🇨🇺's Leyanis Pérez Hernández soars to a world-leading 14.93m to claim her first global title in the triple jump at the #WorldIndoorChamps 🙌 pic.twitter.com/ht7AH9lajS REKLAMA REKLAMA March 22, 2025

Moterys, 3000 m bėgimas:

1. Freweyni Hailu (Etiopija) 8:37.21 min.

2. Shelby Houlihan (JAV) 8:38.26.

3. Jessica Hull (Australija) 8:38.28.

Vyrai, 3000 m bėgimas:

1. Jakobas Ingebrigtsenas (Norvegija) 7:46.09 min.

2. Berihu Aregawi (Etiopija) 7:46.25.

3. Ky Robinsonas (Australija) 7:47.09.

Jakob Ingebrigtsen 🇳🇴 wins 3000m GOLD at the World Indoor Championships in Nanjing!!🥇



🥈 Berihu Aregawi 🇪🇹 7:46.25

🥉 Ky Robinson 🇦🇺 7:47.09pic.twitter.com/fLmekpzkKq REKLAMA REKLAMA REKLAMA March 22, 2025

Moterys, 400 m bėgimas:

1. Amber Anning (Didžioji Britanija) 50.60 sek.

2. Alexis Holmes (JAV) 50.63.

3. Henriette Jaeger (Norvegija) 50.92.

Vyrai, 400 m bėgimas:

1. Christopheris Bailey (JAV) 45.08 sek.

2. Brianas Faustas (JAV) 45.47.

3. Jacory Pattersonas (JAV) 45.54.

Vyrai, 60 m barjerinis bėgimas:

1. Grantas Holloway (JAV) 7.42 sek.

2. Wilhelmas Belocianas (Prancūzija) 7.54.

3. Junxi Liu (Kinija) 7.55.

Watch Grant Holloway 🇺🇸 storm to the men's 60mH GOLD at the Nanjing World Indoor Championships in 7.42s.



First man to win 3 consecutive titles in the event.



🥈 Wilhem Belocian 🇫🇷 7.54

🥉 Junxi Liu 🇨🇳 7.55 pic.twitter.com/qI9wMJcbpH REKLAMA March 22, 2025

Moterys, 60 m bėgimas:

1. Mujinga Kambundji (Šveicarija) 7.04 sek.

2. Zaynab Dosso (Italija) 7.06.

3. Patrizia van der Weken (Liuksemburgas) 7.07.