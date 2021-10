Anglijoje – fantastiško grožio Mohamedo Salah įvartis ir „Man City“ išgelbėjęs belgo smūgis

Pirmajame kėlinyje geriau atrodė „Manchester City“ ekipa, o čempionų gretose pastebimiausias buvo Philas Fodenas, turėjęs keletą puikių progų nubausti šeimininkus.

21-ąją minutę nuostabaus Bernardo Silvos perdavimo sulaukęs Ph. Fodenas atliko smūgį į artimąjį vartų kampą, tačiau kamuolį atrėmė Alissonas.

Pirmasis rungtynių kėlinys baigėsi taikiai 0:0, tačiau rezultatyvumu abi ekipos sirgalius nudžiugino antroje rungtynių pusėje.

Sadio Mane 59-ąją minutę puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir išvedė „Liverpool“ ekipą šiose rungtynėse į priekį 1:0.

Ph. Fodenas 69-ąją minutę tiksliai nukreipė kamuolį į tolimąjį vartų kampą ir išlygino šių rungtynių rezultatą 1:1.

„Livepool“ sirgalius iš kėdžių 76-ąją minutę pakėlė net keletą varžovų suklaidinęs Mohamedas Salah. Jo reidas baigėsi įvarčiu ir aikštės šeimininkai vėl trumpam išsiveržė į priekį 2:1.

Mo Salah with the goal of the season.



WOW



pic.twitter.com/rIvxutTcbJ